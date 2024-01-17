Уже объявлена линейка игр на вторую половину января, а вторая волна игр появится в начале февраля.

В скором времени Game Pass от Microsoft пополнится несколькими играми от Activision Blizzard, а пока у нас есть еще много интересных игр. Уже объявлена линейка игр на вторую половину января, а вторая волна игр появится в начале февраля.

Для игроков на облаке, консолях и ПК в ближайшие недели станут доступны Carrot Boy, F1 23, Palworld, Go Mecha Ball, Brotato, Persona 3 Reloads и Anuchard. Эти игры предлагают игрокам широкий спектр возможностей - от захватывающих гонок до стратегических ролевых игр.

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К сожалению, вместе с хорошими новостями приходит и немного плохих. Хотя Microsoft планирует удалить из Game Pass только одну игру в течение следующих нескольких недель, поклонникам Hitman 3 придется действовать быстро. Игра будет удалена из сервиса 31 января, так что не забудьте попробовать ее, пока она еще доступна.





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В предвкушении скорого добавления игр от Activision Blizzard, а также разнообразной линейки игр, уже доступных и выходящих в ближайшее время, Game Pass от Microsoft продолжает радовать геймеров.