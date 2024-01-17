Microsoft продолжает увеличивать функциональность своей AI-системы Copilot, представив новую премиум-подписку Copilot Pro для индивидуальных пользователей за $20 в месяц.

Возможно, чтобы вспомнить о таком успехе, нам придется вернуться к рассвету Windows, к запуску Xbox. Копилка находится на подъеме, настолько, что Microsoft достигла важной вехи в использовании своих чатботов: более 5 миллиардов чатов и более 5 миллиардов изображений, сгенерированных искусственным интеллектом. Это путь постоянных улучшений и обратной связи, которую гигант использует для совершенствования платформы, пронизывающей теперь все его основные продукты. Два примера: предложения создателей, исследователей, программистов и других людей о том, как быстрее узнавать последние новости в области генеративного ИИ, и предложения "простых" пользователей о том, как упростить доступ к Copilot из приложений Microsoft 365.





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Чтобы удовлетворить эти потребности, Microsoft объявляет о дополнительных опциях для опытных пользователей, создателей и всех, кто хочет поднять свой опыт работы с Copilot на новый уровень. Начиная с представления Copilot Pro, новой премиум-подписки для частных лиц, которая предлагает более высокий уровень обслуживания для функций AI, таких как возможность создания Copilot GPTs. Что касается обычных пользователей, то организация расширяет приложение Copilot на глобальном уровне для iOS и Android, а также на многих профессиональных платформах для малого и среднего бизнеса и корпоративных клиентов.





Новые уровни

Copilot Pro - это новая подписка, предлагающая самые продвинутые функции и возможности искусственного интеллекта и доступная за 20 долларов в месяц. Copilot Pro предоставляет единый опыт работы с искусственным интеллектом, который работает на всех устройствах, понимая контекст в Интернете, на ПК, в приложениях, а вскоре и в телефоне, чтобы предоставить правильные ответы в нужный момент. Copilot также появится в Word и Excel, в предварительном просмотре и только на английском языке, PowerPoint, Outlook и OneNote на PC, Mac и iPad для подписчиков Microsoft 365 Personal и Family. В Copilot Pro вы получите доступ к движку GPT-4 Turbo в часы пиковой нагрузки для повышения производительности, а вскоре и возможность переключаться между моделями для оптимизации работы. Bing Image Creator становится Image Creator Designer - платформой, которая гарантирует большую скорость работы со 100 повышениями в день и предлагает более детальное качество изображений и горизонтальный формат.





"Если Copilot Pro - это наш лучший опыт для частных лиц, то Copilot для Microsoft 365 - это наш лучший опыт для организаций", - объясняет Microsoft. 40 % компаний из списка Fortune 100 приняли участие в программе раннего доступа Microsoft, предварительно протестировав ИИ в своих системах. "Такие клиенты, как Visa, BP, Honda, Pfizer, а также партнеры Accenture, KPMG и PwC уже используют Copilot, а это значит, что тысячи людей в разных секторах и отраслях начали работать по-новому, имея на своей стороне второго пилота с поддержкой ИИ. Сегодня мы рады сообщить, что Copilot для Microsoft 365 доступен для организаций любого размера".





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Copilot для Microsoft 365 могут использовать предприятия малого и среднего бизнеса с тарифными планами Microsoft 365 Business Premium и Business Standard. Клиенты могут приобрести от одного до 299 мест за 30 долларов на человека в месяц. "Мы отменяем минимальную покупку 300 мест для коммерческих планов и делаем Copilot доступным для клиентов Office 365 E3 и E5 (ранее требовалась лицензия Microsoft 365). Коммерческие клиенты могут приобрести Copilot для Microsoft 365 через партнерскую сеть Microsoft Cloud Solution Provider".