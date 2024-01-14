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Kefir32
Пожар на складе Wildberries привел к выплатам компенсаций и возбуждению уголовного дела
Wildberries объявил о начале выплат компенсаций продавцам, в то же время Александр Бастрыкин запросил возбудить уголовное дело

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Маркетплейс Wildberries планирует выплатить компенсацию продавцам, чьи товары были уничтожены в результате пожара на складе в Шушерах, под Санкт-Петербургом, 15 января. Компания заявила, что пострадавшие товары не будут доставляться покупателям.

Сообщается, что пожар на складе Wildberries был крупным и охватил площадь в 75 000 квадратных метров. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать обстоятельства пожара.

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cdn.regnum.ru

Сообщение о пожаре в петербургском логистическом центре Wildberries поступило 13 января. В поселке Шушары, где находился склад, хранились товары народного потребления, предназначенные для доставки. Огонь охватил площадь в 70 000 квадратных метров, весь персонал был эвакуирован. По оценкам, ущерб от пожара может составить 10-11 миллиардов рублей. В результате инцидента пострадал один человек.

Выяснилось, что склад не прошел проверку пожарных органов и не был официально введен в эксплуатацию по данным Госстройнадзора. Сертификат соответствия был выдан в 2022 году, после чего застройщик должен был подать заявку на официальную эксплуатацию. Инцидент привлек большое внимание СМИ и стал поводом для возбуждения уголовного дела.

Несмотря на ущерб, нанесенный пожаром, компания Wildberries подтвердила, что компенсирует продавцам утраченные товары и вернет покупателям деньги за недоставленные посылки. Точная сумма компенсации не разглашается. Ответ компании подчеркивает ее стремление решить проблему и устранить последствия, от которых пострадали продавцы и покупатели.

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Расследование пожара, скорее всего, будет направлено на установление его причины и возможных нарушений или халатности, которые могли способствовать его распространению. Уголовное разбирательство прольет свет на этот инцидент и даст более четкое понимание ответственности и подотчетности лиц, участвовавших в управлении и эксплуатации склада.

#wildberries #пожар #пожар на складе #пожар в wildberries
Источник: rg.ru
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