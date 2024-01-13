На прошедшей в прошлом месяце церемонии Game Awards поклонникам классических игр Sega было объявлено, что компания вернет пять любимых франшиз и разработает новые игры





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На прошедшей в прошлом месяце церемонии Game Awards поклонникам классических игр Sega было объявлено, что компания вернет пять любимых франшиз и разработает новые игры. В число возвращаемых франшиз входят Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Radio, Ninjago и Angry streets.

К счастью, Sega сообщила, что это только начало, и в будущем планируется вернуть еще больше игр. Эта новость породила слухи и предположения о том, какие еще классические игры могут вернуться.

По данным надежного ресурса Insider-Gaming, Sega планирует выпустить еще как минимум пять классических игр, и уже известно о трех из них. Среди них Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion и Sakura Wars.

Что касается Panzer Dragoon, то за рельсовым шутером, выпущенным для Sega Saturn в 1995 году, последовала известная ролевая игра Panzer Dragoon Saga. Последней игрой серии стала Panzer Dragoon Orta, вышедшая на оригинальной приставке Xbox в 2002 году.

Neon Genesis Evangelion, популярный аниме-сериал, за годы своего существования выпустил несколько игр, в том числе четыре игры для Sega Saturn, которые были хорошо приняты. Перспектива появления новых игр по Neon Genesis Evangelion от Sega, безусловно, многообещающая.

Sakura Taisen, известная за пределами Японии как Sakura Wars, - это серия ролевых игр/визуальных романов с элементами симулятора свиданий, которая была очень популярна в 90-е годы. Потенциальное возвращение этой серии заставило поклонников задуматься о том, как она впишется в современный игровой ландшафт.

Хотя эти слухи не подтвердились, многие считают, что Insider-Gaming можно доверять.

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Это объявление вызвало волнение среди геймеров, так как они с нетерпением ждут возвращения этих классических франшиз и возможности появления новых игр. Независимо от того, подтвердятся эти слухи или нет, очевидно, что у Sega большие планы на свою классическую линейку.