В последние несколько дней пользователи Android-смартфонов были завалены сообщениями из Google Play, предупреждающими их о том, что популярный картографический сервис 2GIS является вредоносным и пытается получить доступ к их личным данным.

В последние несколько дней пользователи Android-смартфонов были завалены сообщениями из Google Play, предупреждающими их о том, что популярный картографический сервис 2GIS является вредоносным и пытается получить доступ к их личным данным. В этих уведомлениях, вызвавших массовую панику среди пользователей, утверждается, что приложение запрашивает доступ к конфиденциальной информации, такой как SMS-сообщения, фотографии, аудиозаписи и журналы звонков.

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Однако пресс-служба 2ГИС решительно опровергла эти утверждения, заявив, что данные уведомления являются частью политики безопасности Google и не свидетельствуют о реальной опасности. Приложение было временно удалено из магазина Google Play в мае 2023 года из-за санкций против России, но сейчас оно полностью работоспособно и безопасно для использования.





Приложение запрашивает доступ к камере и микрофону, чтобы предоставить пользователям более полный картографический опыт, позволяя им отдавать команды голосовому помощнику и напрямую звонить в организации из приложения. Однако оно не запрашивает доступ к журналу звонков и имеет доступ только к sms-сообщениям пользователей для получения кодов авторизации.





В свете этих событий пользователям, получившим подобные уведомления, рекомендуется проигнорировать их и продолжать пользоваться приложением без опасений. Пресс-служба 2ГИС заверила пользователей, что их личные данные в безопасности и что им не стоит беспокоиться из-за этих ложных тревог.





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Некоторые пользователи сообщают о получении подобных предупреждений о других приложениях на своих смартфонах, что заставляет некоторых экспертов предположить, что это может быть частью более крупной проблемы безопасности, затрагивающей устройства на базе Android. Как всегда, пользователям рекомендуется проявлять осторожность при загрузке и использовании приложений из неизвестных источников и всегда внимательно читать разрешения, запрашиваемые каждым приложением, прежде чем предоставлять доступ.