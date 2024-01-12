По данным MSI, твердотельный накопитель Spatium M580 Frozr Liquid будет доступен в версиях емкостью 1, 2 и 4 ТБ

Корпорация MSI представила твердотельный накопитель Spatium M580 Gen5, который, как утверждается, оснащен первым в мире полностью интегрированным гибридным решением жидкостного охлаждения для твердотельных накопителей PCIe 5.0.

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Судя по изображениям, полученными из источника Wccftech, SSD Spatium M580 FROZR Liquid Gen5 подключен к стандартному радиатору, содержащему теплопроводящее основание, которое находится в непосредственном контакте с ведущим накопителем SSD и флэш-памятью NAND. Это тепло передается на изготовленный на заказ радиатор с хорошо проложенными воздуховодами и ребрами, оснащенный турбовентиляторами и водяным охлаждением.





По данным MSI, твердотельный накопитель Spatium M580 Frozr Liquid будет доступен в версиях емкостью 1, 2 и 4 ТБ, поддерживающих скорость чтения до 14 ГБ/с и записи до 12 ГБ/с.

Помимо моделей с системой жидкостного охлаждения, серия Spatium M580 также будет представлена стандартной моделью Frozr+, оснащенной вентилятором Torx 5.0. Этот вентилятор, как заявлено, обеспечивает на 23 % больший воздушный поток по сравнению с обычными кулерами и лучше охлаждает большие радиаторы с 6-миллиметровыми тепловыми трубками, рассеивая тепло.

MSI также продемонстрировала новый корпус для мобильных жестких дисков Spatum NVMe M.2, оснащенный интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2 Type-C со скоростью 20 Гбит/с. Он поддерживает твердотельные накопители M.2 (2242/2260/2280) и защищен от пыли и воды по стандарту IP68.





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К сожалению, MSI пока официально не сообщила, когда начнутся продажи этих двух продуктов.