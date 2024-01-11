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Kefir32
На выставке CES 2024 компания Frore Systems представила AirJet Mini Slim
Ультразвуковая технология активного охлаждения становится все лучше - представлен AirJet Mini Slim, более тонкая, легкая и умная версия оригинального AirJet

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На выставке CES 2024 компания Frore Systems представила AirJet Mini Slim, улучшенную версию своего знаменитого ультразвукового устройства активного охлаждения. AirJet Mini Slim - это более тонкая, легкая и умная итерация AirJet Mini, представленного год назад, которая может определять температуру и самостоятельно очищаться.

Фото: Frore SystemsAirJet Mini Slim компании Frore занимает те же 27,5 x 41,5 мм и обладает теми же 1750 паскалями противодавления и возможностями охлаждения, что и AirJet Mini: он может рассеивать до 5,25 Вт энергии при температуре корпуса 85 градусов Цельсия и температуре окружающей среды 25 градусов Цельсия. Между тем, AirJet Mini Slim имеет два существенных изменения по сравнению с предшественником: его толщина составляет 2,5 мм (по сравнению с 2,8 мм), а вес - всего 8 г (по сравнению с 9 г).

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Новый дизайн лучше подходит для устройств, которые должны быть портативными и мощными одновременно, таких как ноутбуки без вентиляторов, планшеты, портативные игровые устройства и SSD-накопители. Кроме того, Frore позиционирует свою систему охлаждения для смартфонов, хотя мы бы поспорили, что в смартфонах достаточно места даже для 2,5-миллиметровой системы охлаждения внутри.

"Уменьшение толщины чипа на 0,3 мм - это переломный момент для продуктов, требующих отличного терморегулирования во все более тонких устройствах", - говорит доктор Сешу Мадхавапедди, основатель и генеральный директор компании Frore Systems. "AirJet Mini Slim обеспечит столь необходимое повышение производительности ультратонких электронных устройств, таких как ноутбуки без вентиляторов, планшеты и смартфоны".

Еще одним заметным достижением AirJet Mini Slim является интеллектуальная система самоочистки. Механизм самоочистки изменяет направление воздушного потока, чтобы удалить пыль, скопившуюся в фильтрах. Это обеспечивает работу самого AirJet Mini Slim и стабильную производительность устройства, в котором он используется. Интересно, что эта функция, по-видимому, включена в прошивку/программное обеспечение, поскольку, как утверждается, она обратно совместима с AirJet Mini.

Фото: Frore Systems

Кроме того, в AirJet Mini Slim от Frore реализована функция Thermoception, которая позволяет устройству определять температуру и автономно регулировать производительность охлаждения. Эта автоматическая возможность выгодна устройствам, в которых отсутствуют процессоры (или чипы памяти) со встроенными или автономными температурными датчиками, что открывает для Frore новые рыночные возможности. В то же время неясно, как функция Thermoception будет работать с двумя или более устройствами AirJet Mini Slim, работающими в тандеме, если одно из них будет регулировать свою производительность только в зависимости от температуры.

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Демонстрация AirJet Mini Slim компании Frore свидетельствует о готовности продукта, но трудно сказать, когда они появятся в реальных продуктах.

#airjet #frore systems #airjet mini slim
Источник: froresystems.com
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