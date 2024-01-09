MSI, ведущий мировой игровой бренд, с гордостью объявляет о выпуске новой линейки видеокарт на базе графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER.

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MSI, ведущий мировой игровой бренд, с гордостью объявляет о выпуске новой линейки видеокарт на базе графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER.

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Видеокарты серии SUPER сочетают в себе новейшие графические технологии, передовые технологии охлаждения и высокопроизводительный дизайн плат, чтобы обеспечить производительность и возможности, которые так нужны заядлым геймерам и творцам.





Новые графические процессоры GeForce RTX SUPER - это лучший способ познакомиться с искусственным интеллектом на вашем ПК. Выделенное ядро AI Tensor обеспечивает до 836 AI TOPS, революционизируя ИИ в играх, творчестве и повседневной производительности. ПК-геймерам требуется визуальное изображение высочайшего качества, и NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) на базе ИИ сочетает суперразрешение, генерацию кадров и реконструкцию света с отслеживанием освещения для создания потрясающих миров. С DLSS семь из восьми пикселей могут быть сгенерированы искусственным интеллектом, что приводит к 4-кратному ускорению полной трассировки лучей и лучшему качеству изображения.

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Карты SUPRIM созданы для производительности, эффективности и великолепия. За охлаждение отвечает современная система воздушного охлаждения MSI TRI FROZR 3S, которая эффективно отводит тепло от критически важных компонентов печатной платы с помощью вентилятора TORX FAN 5.0, до 10 тепловых трубок, новых ребер охлаждения 3.0 Wave Curve и Air Follow Fins. В модели RTX 4080 SUPER используется еще более быстрый радиатор. Алюминиевые профили с волосками, такие как кулеры и задние пластины, придают карте бронированный вид и увеличивают ее длину и прочность. RGB-подсветка GB Mystic Light поддерживает миллионы потоковых цветов, а настраиваемая динамическая подсветка обеспечивает ослепительный эффект. Благодаря функции двойного BIOS пользователи могут быстро и легко переключаться между режимом низкого уровня шума и высокой производительности одним щелчком переключателя.

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Видеокарта EXPERT имеет конструкцию push-pull airflow для лучшего рассеивания тепла. Корпус изготовлен из литого алюминия, что обеспечивает прочность конструкции, а тепловые трубки и теплораспределительные пластины эффективно рассеивают тепло. Запатентованная конструкция вентилятора обеспечивает тихий и стабильный воздушный поток.





Доступный в черном и белом цветах, GAMING TRIO унаследовал знакомый облик MSI, сохранив при этом идеальный баланс производительности, охлаждения и низкого уровня шума, на который так рассчитывают геймеры. Дизайн TORX FAN 5.0, в котором три лопасти вентилятора попарно соединены снаружи и образуют ободок, концентрирует воздушный поток в модернизированной системе охлаждения TRI FROZR 3. В моделях GeForce RTX 4080 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER никелированное медное основание в сердцевине кулера быстро задерживает тепло. Серия GAMING TRIO оснащена двойным BIOS, который можно легко переключать между тихим и игровым режимами для повышения производительности. Проточный дизайн металлической задней пластины с волосяными линиями усиливает прочность карты и обеспечивает дополнительный отвод тепла благодаря охлаждающим подушечкам на внутренней стороне задней пластины. Украшение Mystic Light на внешней стороне видеокарты синхронизирует освещение с другими RGB-устройствами ПК через Mystic Light Sync и Ambient Link.

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Доступная в черном и белом цветах, GAMING SLIM является стильным выражением индивидуальности GAMING со смелыми линиями, чистыми краями и RGB-подсветкой. Несмотря на тонкий профиль, превосходные возможности охлаждения GAMING SLIM не пострадали, поскольку он оснащен той же системой охлаждения TRI FROZR 3, что и GAMING TRIO, включая TORX FAN 5.0, шасси из никелированной меди и металлическую заднюю панель с проточным дизайном.





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Серия VENTUS - это лучшее решение, ориентированное на цену, предоставляющее геймерам надежный и недорогой вариант. VENTUS 3X и VENTUS 2X отличаются минималистичным дизайном, сфокусированным на производительности, но при этом имеют все элементы, необходимые для выполнения любых задач. Карты оснащены отмеченным наградами вентилятором TORX FAN 4.0, усиленной задней панелью и общим эстетичным дизайном, который подходит для любой архитектуры ПК. Карты VENTUS 2X WHITE представлены в новых белом и серебристом цветовых вариантах, идеально подходящих для ПК с белой архитектурой.