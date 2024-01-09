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Kefir32
GIGABYTE выпускает видеокарты серии GeForce RTX 40 SUPER
Компания GIGABYTE представляет новое поколение видеокарт серии GeForce RTX 40 SUPER на архитектуре Ada Lovelace

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gigabyte.com

Компания GIGABYTE представляет новое поколение видеокарт серии GeForce RTX 40 SUPER на архитектуре Ada Lovelace, представленное широким ассортиментом видеокарт серий AORUS, AERO, GAMING, EALGE и WINDFORCE. Компания GIGABYTE выпустила широкую серию видеокарт, чтобы удовлетворить потребности геймеров, творческих личностей и разработчиков искусственного интеллекта.

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Новые видеокарты серии GeForce RTX 40 SUPER идеально подходят для работы с искусственным интеллектом на вашем компьютере. Выделенные тензорные ядра ИИ обеспечивают до 836 AI TOPS производительности, революционизируя игры, творчество и повседневную работу. Визуальное качество, которое ищут ПК-геймеры, сочетается с технологиями NVIDIA DLSS Super Resolution, Frame Generation и Light Reconstruction, а также Light Tracking для создания потрясающих захватывающих миров. Благодаря силе DLSS семь из восьми пикселей могут быть сгенерированы искусственным интеллектом, что увеличивает скорость полной трассировки лучей в четыре раза и улучшает качество изображения.


Семейство видеокарт AORUS обеспечивает максимальную производительность и возможности для геймеров и энтузиастов. Оснащенные классической системой охлаждения WINDFORCE, в дополнение к технологии прямого и обратного охлаждения, в сочетании с новым дизайном бионического вентилятора Shark и инновационным дизайном поверхности лопастей вентилятора, давление воздуха может быть значительно увеличено на 30% на той же скорости по сравнению с обычным вентилятором, в то же время эффективно снижая сопротивление ветра, что уменьшает шум почти на 3 дБ. Что касается пассивного охлаждения, то изогнутая и угловатая форма увеличенного модуля ребер охлаждения обеспечивает максимальную эффективность охлаждения. В сочетании с супертеплопроводной пластиной, покрывающей чип дисплея и другие тепловыделяющие элементы, составными тепловыми трубками и увеличенным дизайном Screen Cooling, видеокарта AORUS обеспечивает максимальную эффективность охлаждения даже при высокой нагрузке.


gaminggearskh.com

AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G оснащена обновленной RGB-подсветкой Halo, которая пользуется популярностью среди DIY-геймеров, и может быть настроена с помощью программного обеспечения на различные цвета и режимы, чтобы обеспечить геймерам различные красочные световые эффекты. Видеокарта AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G оснащена встроенным мощным ЖК-экраном на боковой стороне, который не только позволяет настраивать GIF-анимацию, текст и изображения, но и отслеживает температуру, скорость вращения вентилятора и другую рабочую информацию.


Кроме того, видеокарты AORUS оснащены защитой печатной платы аэрокосмического класса, двойным BIOS для бесшумной работы и сертифицированными компонентами ULTRA DURABLE. Благодаря мощному дизайну и точному управлению питанием, видеокарта отличается более низкой температурой компонентов, меньшим уровнем шума и помех. В дополнение к обновленной и усиленной металлической задней пластине новый специализированный кронштейн для защиты от изгибов предотвращает изгиб и провисание печатной платы, сохраняя при этом общий внешний вид.


Серия GAMING - это самая знаковая и популярная линейка видеокарт GIGABYTE, известная своей превосходной производительностью и надежностью. Эта серия унаследовала эффект подсветки RGB Halo от AORUS. Тонкая и красочная трехкольцевая подсветка популярна среди DIY-геймеров, а возможность настройки различных цветов и режимов с помощью программного обеспечения позволяет отображать различные красочные световые эффекты, что делает ее предпочтительным выбором для большинства геймеров.


Серия AERO известна своим элегантным бело-серебристым дизайном, который популярен среди дизайнеров и пользователей, предпочитающих минималистский стиль, что делает ее идеальной для ПК в светлых тонах и минималистичных системах. Логотип на боковой стороне видеокарты выполнен из специального материала, который демонстрирует потрясающий радужный эффект.

gigabyte.com


Серия EAGLE включает в себя элементы футуристического дизайна, космические изображения, символы и геометрические фигуры, создающие уникальный и индивидуальный внешний вид видеокарты, что делает серию WINDFORCE идеальной для тех, кто ищет стабильность и долговечность в своих видеокартах.

Видеокарты серии GIGABYTE GeForce RTX 40 SUPER оснащены системой охлаждения GIGABYTE WINDFORCE, которая включает три уникальных вентилятора с лопастями, вращающимися вперед/назад, высокоэффективные медные тепловые трубки, функцию отключения вентилятора и охлаждения экрана, что позволяет постоянно поддерживать низкую температуру на карте, а значит, повышать ее надежность и производительность. Уникальный лопастной вентилятор оснащен нано-ячейками, которые используются в конструкции видеокарты. Уникальный лопастной вентилятор смазывается смазкой Nano Graphene, которая продлевает срок службы вентилятора в 2,1 раза, делая его близким по долговечности к шарикоподшипнику и более тихим. Благодаря превосходному дизайну питания и использованию сертифицированных компонентов ULTRA DURABLE видеокарта может работать при более низких температурах и высокой производительности, а дизайн Dual BIOS обеспечивает бесшумные режимы, которые геймеры могут выбрать для более спокойной работы.


В дополнение к эффекту RGB Halo в серии GAMING, серии AERO и EAGLE также имеют встроенную подсветку, которая может быть настроена с помощью программного обеспечения, позволяя геймерам демонстрировать различные красочные световые эффекты.


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Все видеокарты серии GeForce RTX 40 SUPER оснащены 16-контактным разъемом питания PCIe Gen 5.0. Для удовлетворения их потребностей GIGABYTE предлагает полную линейку блоков питания, совместимых со стандартами PCIe Gen 5.0 (16-контактные кабели питания) и ATX 3.0. Эта линейка не только устанавливает промышленные стандарты, но и предлагает широкий выбор мощностей, включая 1300 Вт, 1000 Вт, 850 Вт и 750 Вт, что гарантирует, что вы найдете идеальный блок питания для вашей видеокарты.

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Источник: gigabyte.com
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