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Kefir32
GIGABYTE представила 16-дюймовые игровые ноутбуки с искусственным интеллектом на выставке CES 2024
Компания GIGABYTE, ведущий мировой компьютерный бренд, представляет на выставке CES 2024 полную линейку игровых ноутбуков нового поколения с искусственным интеллектом

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GIGABYTE

Компания GIGABYTE, ведущий мировой компьютерный бренд, представляет на выставке CES 2024 полную линейку игровых ноутбуков нового поколения с искусственным интеллектом, главные модели которой - AORUS 16X и GIGABYTE G6X. Эти игровые ноутбуки с искусственным интеллектом созданы для более быстрого выполнения генеративных нагрузок искусственного интеллекта, обеспечивают длительное время автономной работы и бесперебойную работу программного обеспечения AI.

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Игровые ноутбуки GIGABYTE AI Gaming Laptops, ставшие важной вехой в эпоху искусственного интеллекта, обеспечивают в 20 раз более высокую производительность при работе с генеративным искусственным интеллектом благодаря использованию графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 40. Также в AORUS 16X и GIGABYTE G6X появилась специальная клавиша Copilot для быстрого доступа к Copilot от Microsoft в Windows, мгновенно активирующая AI-ассистента к услугам пользователя.

AORUS 16X

Недавно запущенное приложение AI Nexus, эксклюзивно доступное на игровых ноутбуках AORUS AI 2024, включая AORUS 16X, содержит набор утилит на базе искусственного интеллекта. AI Power Gear увеличивает время автономной работы благодаря динамическому переключению iGPU/dGPU. AI Boost повышает производительность игр за счет автоматического обнаружения и оверклокинга. Наконец, AI Generator включает в себя различные генеративные приложения ИИ для быстрого запуска. Все эти утилиты обеспечивают бесперебойную работу искусственного интеллекта на игровых ноутбуках AORUS AI Gaming Laptops.


Возглавляющие новую линейку игровых ноутбуков GIGABYTE AI Gaming Laptop модели AORUS 16X и GIGABYTE G6X оснащены современными 16-дюймовыми дисплеями с соотношением сторон 16:10, обеспечивающими захватывающее изображение и преимущества в играх. AORUS 16X оснащен обновленной системой охлаждения WINDFORCE Infinity Cooling и использует процессор Intel Core i9-14900HX и графический процессор GeForce RTX 4070 Laptop для максимальной мощности обоих ядер. WINDFORCE Infinity Cooling также имеет дизайн Icy Touch и охлаждение 0dB, обеспечивая удобное управление клавиатурой и отсутствие шума вентилятора.

GIGABYTE G6X

Ноутбуки AORUS 16X и GIGABYTE G6X созданы для просмотра потокового видео и развлечений. Благодаря 4-сторонним тонким рамкам они обеспечивают соотношение экрана к корпусу 90% и выше, что позволяет получить более захватывающее зрелище. Сенсорные впечатления еще больше усиливаются благодаря Dolby Atmos и виртуальному 5.1.2-канальному объемному звуку, превращающему два новых 16-дюймовых ноутбука в персональный кинотеатр. Кроме того, AORUS 16X поддерживает Dolby Vision для раскрытия всего потенциала технологии HDR.


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Эти новые ноутбуки присоединяются к ранее анонсированным AORUS 17 и AORUS 15 на базе процессоров Intel Core Ultra, обеспечивающих более длительное время автономной работы благодаря оптимизированным рабочим процессам AI с внедрением блока нейронной обработки (NPU), и дополняют всю линейку игровых ноутбуков GIGABYTE AI Gaming Laptops.

#gigabyte #aorus 16x #gigabyte g6x
Источник: benchlife.info
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