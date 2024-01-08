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Kefir32
Acer представила 3 новых ноутбука на выставке CES 2024: Aspire Vero 16, Aspire Go 15 и Aspire Go 14
На мероприятии CES 2024 компания Acer объявила о выпуске трех новых ноутбуков - Aspire Vero 16, Aspire Go 15 и Aspire Go 14 (Intel/AMD).

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На мероприятии CES 2024 компания Acer объявила о выпуске трех новых ноутбуков - Aspire Vero 16, Aspire Go 15 и Aspire Go 14 (Intel/AMD). Каждый ноутбук разработан с учетом различных потребностей и предпочтений пользователей.

Acer Aspire Vero 16 Specifications

Acer.com

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Acer Aspire Vero 16 - экологичный ноутбук, изготовленный из переработанных материалов. Он оснащен 16-дюймовым Full HD IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Ноутбук работает на базе процессора Intel Core i7-1270P и комплектуется до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителем PCIe NVMe объемом до 2 ТБ. Ноутбук также оснащен уникальной функцией - кнопкой второго пилота, которая заменяет клавишу Windows на настраиваемую функциональную клавишу. Стоимость ноутбука составляет $749,99 в Северной Америке и €1 199 в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.

Acer Aspire Go 15 Specifications

Acer.com

Acer Aspire Go 15 - это универсальный ноутбук, который можно использовать для работы, игр и обучения. Он оснащен 15,6-дюймовым Full HD IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Ноутбук работает на базе процессора AMD Ryzen серии 5000 и комплектуется до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем PCIe NVMe объемом до 1 ТБ. Он также отличается длительным временем автономной работы - до 14 часов. Стоимость ноутбука составляет $549,99 в Северной Америке и €699 в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.

Acer Aspire Go 14 (Intel / AMD) Specifications

Acer.com

Acer Aspire Go 14 (Intel/AMD) - это компактный и легкий ноутбук, который идеально подходит для студентов и профессионалов в дороге. Он оснащен 14-дюймовым Full HD IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Ноутбук работает на базе процессора Intel Core i3-1215G4 или AMD Ryzen серии 5000 и комплектуется до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопителем PCIe NVMe емкостью до 512 ГБ. Он также имеет тонкий дизайн и весит менее одного килограмма (2,2 фунта). Стоимость ноутбука составляет $499,99 США в Северной Америке и €549 в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки для модели Intel, в то время как стоимость модели AMD составляет €569 в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.


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Все три ноутбука оснащены поддержкой Wi-Fi 6 и множеством портов, включая USB Type-C, USB Type-A, HDMI и комбинированный разъем для наушников/микрофона. Они также оснащены клавиатурами с подсветкой, считывателями отпечатков пальцев и веб-камерами с цифровыми микрофонами для видеоконференций. Ожидается, что ноутбуки появятся в продаже в феврале в Северной Америке и в апреле в странах европейского региона.

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