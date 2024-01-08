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Kefir32
CES 2024: компания Patriot представит твердотельные накопители Gen5 x4, DDR5 и многое другое
Помимо флагманских серий памяти и накопителей, компания представит новые продукты, которые выйдут на рынок в 2024 году

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Patriot Group.com

Компания Patriot Group, производитель высокопроизводительных модулей памяти геймерского класса, твердотельных накопителей, флеш-памяти и игровой периферии, объявила о том, что на выставке CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января 2024, она представит новое поколение высокопроизводительных модулей памяти DRAM, SSD и других флагманских продуктов хранения данных, продукты серии Viper Gaming, а также продукты серии ACPI под брендом промышленного управления.

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На выставке CES 2024 под лозунгом "Engineering the Performance of Tomorrow" группа представит флагманское новое поколение высокопроизводительной памяти DRAM, SSD и других продуктов хранения данных, серию Viper Gaming, а также серию новых продуктов ACPI под брендом промышленного управления, демонстрируя аудитории инновации группы в области высококачественных модулей производительности и решений для хранения данных.


Помимо флагманских серий памяти и накопителей, компания представит новые продукты, которые выйдут на рынок в 2024 году, включая готовящиеся к выпуску портативные внешние твердотельные накопители Transporter, Transporter M, Transporter MD и Transporter Ultimate. Игровой бренд Viper Gaming продемонстрирует свое первое сотрудничество с ASUS TUF Gaming - Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance DDR5, а также модули разгона DDR5 RDIMM, совместимые с платформами Intel W790 и AMD TR5.


Viper Gaming также представит свои новейшие серии накопителей Gen5 x4 - SSD PV553 PCIe M.2 2280 Gen5 x4 и готовящийся к выпуску SSD PV573 M.2 2280 PCIe Gen5 x4. Viper Gaming также продемонстрирует свои новые решения для памяти и хранения данных, включая новое поколение модулей DDR5 RDIMM для консолей, таких как ROG Ally и Steam Deck. Viper Gaming также представит новые решения для памяти и хранения данных, включая новый твердотельный накопитель VP4000 Mini M.2 2230 Gen4 x4 для игровых консолей, таких как ROG и Steam Deck, а также тонких и легких устройств.


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ACPI, бренд флэш-накопителей для промышленных приложений и встраиваемых систем компании Prodigy Group, в последние годы добился больших успехов. На предстоящей выставке CES компания ACPI продемонстрирует свои безопасные, стабильные и устойчивые решения для здравоохранения, видеонаблюдения, автомобильной промышленности и интеллектуального транспорта.

#ssd #ddr5 #patriot #ces 2024
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