Компания Samsung Electronics расширила границы дисплейных технологий, представив революционные новинки: первый в мире прозрачный дисплей MicroLED, а также четыре совершенно новых проектора Premiere, включая первый в мире беспроводной проектор 8K

Компания Samsung Electronics расширила границы дисплейных технологий, представив революционные новинки: первый в мире прозрачный дисплей MicroLED, а также четыре совершенно новых проектора Premiere, включая первый в мире беспроводной проектор 8K.

Представьте себе телевизор, который органично вписывается в окружающую обстановку, отображая яркие картинки и сохраняя при этом четкий обзор мира за экраном. Именно такую реальность предлагает прозрачный MicroLED от Samsung.

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Благодаря использованию микроскопических светодиодов дисплей воспроизводит потрясающее изображение без физического барьера, создавая по-настоящему захватывающее и футуристическое впечатление от просмотра.

Этот дисплей отличается невероятно высокой прозрачностью, что позволяет видеть сквозь него и при этом наслаждаться потрясающим изображением. Считайте его окном в другой мир, где цифровой контент накладывается на реальное окружение, создавая поистине уникальный и интерактивный опыт.

samsung.com

Samsung Premiere 8K оснащен трехцветным лазерным DLP-дисплеем, обеспечивающим яркость до 4 000 люмен, беспроводным блоком One Connect Box с поддержкой Wi-Fi 7, который передает 8K-видео на проектор на расстояние до 10 метров и позволяет проецировать изображение размером до 381 см с расстояния примерно 304,8 мм.

Premiere 8K также оснащен встроенной 8.2.2-канальной звуковой системой Dolby Atmos мощностью 100 Вт и поддерживает технологию Sound-on-Screen, которая перемещает звуковую область с проектора на экран для более полного погружения в просмотр.

Если вы беспокоитесь о нехватке источников 8K, проектор также может повысить качество 4K-проектов до 8K благодаря встроенной технологии AI Super Resolution. Кроме того, он оснащен функциями автоматической коррекции трапецеидальных искажений, автофокусировки и регулировки высоты боковой панели, а также поставляется с защитной крышкой, которая защищает объектив, когда он выключен.

Samsung утверждает, что новый Premiere 5 - это самый маленький в мире трехцветный лазерный ультракороткофокусный проектор длиной около 203,2 мм, шириной и высотой всего около 139,7 мм и весом всего 1700 г. Проектор может проецировать 100-дюймовое изображение на расстоянии 431,8 мм от стены, а также имеет автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений, автофокус и цветовой баланс.

Новые Premiere 7 и Premiere 9 ярче своих предшественников, LSP7T и LSP9T, и оснащены процессором Quantum 4K, поддержкой Dolby Atmos и многим другим.

По словам Samsung, в этом году во всю линейку была добавлена новая функция Lightwarp, которая превращает любой объект или поверхность в интерактивный дисплей. Samsung утверждает, что это первый случай использования технологии проекционного отображения в потребительском продукте. Она позволяет пользователям проектировать что угодно на поверхность любого объекта, включая настраиваемую приборную панель (которая содержит такие виджеты, как часы, погода и многое другое).

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Кроме того, в линейке проекторов Samsung 2024 года появится Gaming Hub, который позволит пользователям играть в тысячи игр без консоли.