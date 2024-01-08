Перед началом выставки CES 2024 компания Samsung заявила, что 40% покупателей премиальных телевизоров говорят, что рассматривают 8K-телевизор в качестве следующей покупки

Samsung.com

Перед началом выставки CES 2024 компания Samsung заявила, что 40% покупателей премиальных телевизоров говорят, что рассматривают 8K-телевизор в качестве следующей покупки. К сожалению, эти желания не нашли своего воплощения в реальных продажах.

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Даже несмотря на медленное принятие рынком, Samsung удваивает свои последние предложения 8K-телевизоров (несмотря на препятствия, воздвигнутые ЕС), включая серии QN800D и QN900D Neo QLED, обе из которых предлагаются с размерами экрана от 65 до 85 дюймов.

Говоря о модели QN900D, Samsung утверждает, что это самый тонкий и премиальный 8K-телевизор, когда-либо выходивший на рынок. Вот некоторые из ключевых функций, которые были обновлены к 2024 году.

Благодаря технологии 8K AI Upscaling Pro впервые телевизор QN900D может масштабировать даже SD/HD-контент в разрешение, подобное 4K, а 4K-контент - в 8K. Это также первый телевизор, поддерживающий максимальную частоту VRR 4K 240 Гц, что станет отличной новостью для геймеров.

А последняя версия AI Motion Enhancer Pro может анализировать вид спорта, который вы смотрите, и помогать отслеживать конкретный вид мяча с кристальной четкостью. Вы сможете увидеть, как мяч летит по экрану.

Функция Real Depth Enhancer Pro позволяет максимально эффективно управлять светодиодами Mini LED, благодаря чему повышается контрастность, и контент становится более живым. Нам будет интересно посмотреть, как это работает с таким контентом, как автогонки, где несколько объектов движутся по экрану одновременно с очень высокой скоростью.

Когда телевизор выключен, Now+ может превратить пустой экран в интерактивный информационный центр, который можно настроить так, чтобы на нем отображались новости о погоде, домашние новости IoT, семейная доска текстовых сообщений и музыкальный виджет для прослушивания музыки с мобильного.

В 2024 году QN900D получит обновленный блок One Connect Box с компактным U-образным модулем с двумя портами на задней панели, совершенно незаметными для посторонних глаз. Это означает, что вы можете подключить к телевизору кабель, спутниковую приставку или видеоигровую систему без неприглядных проводов.

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Конструкция Slim Flat Back позволяет красиво закрепить телевизор на стене, а новая подставка Infinity Air Stand выполнена из ультратонкого металла премиум-класса с зеркальным покрытием, благодаря которому телевизор кажется словно парящим.