Компания Samsung сделала важный анонс для выставки CES 2024, представив новейшую линейку саундбаров, включая долгожданную модель HW-Q990D

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Компания Samsung сделала важный анонс в преддверии выставки CES 2024, представив новейшую линейку саундбаров, включая долгожданную модель HW-Q990D. Эта модель звуковой панели оснащена такими функциями, как подключение по HDMI 2.1, беспроводная поддержка Dolby Atmos и возможность передачи звука по 11.1.4 каналам.

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HW-Q990D оснащен интерфейсом HDMI 2.1 с поддержкой прямого пропуска 4K/120, что обеспечивает беспрепятственную интеграцию с другими устройствами при сохранении исключительного качества изображения. Благодаря беспроводной функции Dolby Atmos зрители могут наслаждаться настоящим трехмерным звуком, который окутывает их со всех сторон, улучшая аудиовизуальное восприятие.

В дополнение к расширенным возможностям, HW-Q990D может похвастать инновационными технологиями Samsung, включая Q-Symphony 3.0, Q-Symphony и калибровку звука SpaceFit. Эти технологии работают вместе, обеспечивая оптимизированное и сбалансированное звучание, гарантируя кристальную чистоту каждой детали звука.

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Samsung также добавила в HW-Q990D интеграцию голосового помощника и поддержку IoT SmartThings, что позволяет пользователям без труда управлять саундбаром и другими подключенными устройствами. Эта интеграция еще больше повышает общее удобство и функциональность звуковой панели.

Наряду с HW-Q990D компания Samsung представила еще несколько моделей в линейке звуковых панелей, включая компактный HW-G60C со встроенными возможностями потокового воспроизведения мультимедиа и настраиваемой светодиодной подсветкой. Ультратонкие модели HW-S800D и HW-S810D отличаются изящным дизайном и поддерживают беспроводную технологию Dolby Atmos, а миниатюрная модель HW-S700D толщиной всего 1,5 дюйма представляет собой аудио-решение для телевизоров небольших размеров.

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Samsung пока не раскрыла информацию о ценах и доступности новой линейки звуковых панелей. Учитывая успех его предшественника, HW-Q990C, который продавался по цене 1900 долларов, можно предположить, что HW-Q990D будет иметь конкурентоспособную цену и обеспечит потребителям премиальное звучание.