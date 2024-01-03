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POCO, популярный бренд смартфонов Xiaomi, собирается расширить свою серию M6, выпустив POCO M6 Pro 4G. Компания объявила, что новый телефон будет представлен во всем мире 11 января, наряду с POCO X6 и POCO X6 Pro. Однако, в отличие от своих 5G-аналогов, POCO M6 Pro 4G будет работать только в сетях LTE.
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Информация о дизайне и спецификациях POCO M6 Pro 4G уже просочилась, показав, что это будет ребрендированный Redmi Note 13 Pro 4G с 64-МП задней камерой вместо 200-МП сенсора в версии Redmi. Устройство будет доступно в двух конфигурациях - 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ - и, как ожидается, будет стоить 229 евро (около 20 900 рупий) и 299 евро (около 27 300 рупий) соответственно, как сообщает источник Paras Guglani.
POCO M6 Pro 4G будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Он будет снабжен процессором MediaTek Helio G99 Ultra SoC и работать под управлением MIUI 14 на базе Android 13. Устройство будет оснащено тройной задней камерой, состоящей из 64-МП основной камеры с OIS, 8-МП сверхширокоугольного объектива и 2-МП макросенсора. Фронтальная камера будет иметь 16-МП сенсор.
POCO M6 Pro 4G также будет оснащен массивным аккумулятором емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 67 Вт через порт USB Type-C. Для обеспечения безопасности устройство будет оснащено встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что телефон будет доступен в трех цветовых вариантах - черном, фиолетовом и синем.
Запуск POCO M6 Pro 4G пришелся на время, когда спрос на устройства, работающие только в сетях LTE, растет благодаря их доступности и более длительному времени автономной работы по сравнению с аналогами 5G. С новым предложением POCO стремится удовлетворить этот сегмент потребителей, которые предпочитают LTE-соединение высокоскоростным сетям передачи данных.