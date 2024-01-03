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Kefir32
Глобальный запуск POCO M6 Pro 4G назначен на 11 января
Компания Xiaomi объявила, что новый телефон будет представлен во всем мире 11 января, наряду с POCO X6 и POCO X6 Pro

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POCO M6 Pro 4G

POCO, популярный бренд смартфонов Xiaomi, собирается расширить свою серию M6, выпустив POCO M6 Pro 4G. Компания объявила, что новый телефон будет представлен во всем мире 11 января, наряду с POCO X6 и POCO X6 Pro. Однако, в отличие от своих 5G-аналогов, POCO M6 Pro 4G будет работать только в сетях LTE.

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Информация о дизайне и спецификациях POCO M6 Pro 4G уже просочилась, показав, что это будет ребрендированный Redmi Note 13 Pro 4G с 64-МП задней камерой вместо 200-МП сенсора в версии Redmi. Устройство будет доступно в двух конфигурациях - 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ - и, как ожидается, будет стоить 229 евро (около 20 900 рупий) и 299 евро (около 27 300 рупий) соответственно, как сообщает источник Paras Guglani.

POCO M6 Pro 4G будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Он будет снабжен процессором MediaTek Helio G99 Ultra SoC и работать под управлением MIUI 14 на базе Android 13. Устройство будет оснащено тройной задней камерой, состоящей из 64-МП основной камеры с OIS, 8-МП сверхширокоугольного объектива и 2-МП макросенсора. Фронтальная камера будет иметь 16-МП сенсор.

POCO M6 Pro 4G также будет оснащен массивным аккумулятором емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 67 Вт через порт USB Type-C. Для обеспечения безопасности устройство будет оснащено встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что телефон будет доступен в трех цветовых вариантах - черном, фиолетовом и синем.

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Запуск POCO M6 Pro 4G пришелся на время, когда спрос на устройства, работающие только в сетях LTE, растет благодаря их доступности и более длительному времени автономной работы по сравнению с аналогами 5G. С новым предложением POCO стремится удовлетворить этот сегмент потребителей, которые предпочитают LTE-соединение высокоскоростным сетям передачи данных.

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