Некоторые утечки указывают на то, что компания может увеличить размер дисплея моделей Pro.

macrumors.com

До презентации серии iPhone 16 от Apple остается еще некоторое время, но несколько утечек указывают на то, что компания может увеличить размер дисплея моделей Pro. Ожидается, что в предстоящую серию смартфонов iPhone 16 войдут, как всегда, модели Apple iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Но iPhone 16 Pro и Pro Max могут получить значительное увеличение размера дисплея.

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Новый отчет Macrumors раскрыл размеры, вес и размер дисплея предстоящих смартфонов Apple iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Ранее одно из южнокорейских СМИ сообщило об изменении размера дисплея iPhone 2024. По слухам, в грядущей серии iPhone 16 также будет значительно обновлен микрофон для улучшения работы искусственного интеллекта.





Apple iPhone 16 Pro Series: Вот все, что мы знаем

macrumors.com

По данным MacRumors, смартфон iPhone 16 Pro получит более крупный 6,27-дюймовый дисплей. Размеры смартфона составят 149,6 x 71,45 x 8,25 мм, а вес - 194 грамма. Напомним, что существующий iPhone 15 Pro имеет 6,1-дюймовый дисплей с размерами 146,6 x 70,6 x 8,25 мм и весит 187 граммов.





Предстоящий iPhone 16 Pro Max будет оснащен 6,9-дюймовым дисплеем по сравнению с 6,7-дюймовым дисплеем iPhone 15 Pro Max, добавляет издание. Его размеры составят 163 x 77,58 x 8,25 мм, а вес - 225 граммов, утверждается в отчете. Размеры существующего iPhone 15 Pro Max составляют 159,9 x 76,7 x 8,25 мм, а вес - 221 грамм. Небольшое увеличение размера дисплея также увеличивает вес iPhone 16 Pro Max.

Увеличение размера дисплея также может позволить Apple установить более емкий аккумулятор в предстоящие модели iPhone. Это может решить основную проблему для пользователей Apple, для которых меньший размер батареи и общая производительность остаются проблемой.





macrumors.com





По данным MacRumors, ожидается, что Apple также улучшит внутреннюю начинку смартфонов. В iPhone 16, скорее всего, будет применена технология микролинзового массива для увеличения пиковой яркости дисплея. Эта технология использует равномерный рисунок из миллиардов линз для уменьшения внутреннего отражения OLED-панели.









Снижение отражения поможет смартфону увеличить яркость без дополнительного энергопотребления. Samsung также разрабатывает новый OLED-материал для оснащения грядущих iPhone более энергоэффективными дисплеями.









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В серии iPhone 16 Pro также возможны изменения в области камер. В недавнем докладе утверждалось, что Apple оснастит смартфон iPhone 16 Pro усовершенствованным телеобъективом с тетрапризмой. Известный аналитик Apple Минг Чи-Куо также делал подобные утверждения.