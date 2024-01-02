реклама
До презентации серии iPhone 16 от Apple остается еще некоторое время, но несколько утечек указывают на то, что компания может увеличить размер дисплея моделей Pro. Ожидается, что в предстоящую серию смартфонов iPhone 16 войдут, как всегда, модели Apple iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Но iPhone 16 Pro и Pro Max могут получить значительное увеличение размера дисплея.
реклама
Новый отчет Macrumors раскрыл размеры, вес и размер дисплея предстоящих смартфонов Apple iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Ранее одно из южнокорейских СМИ сообщило об изменении размера дисплея iPhone 2024. По слухам, в грядущей серии iPhone 16 также будет значительно обновлен микрофон для улучшения работы искусственного интеллекта.
Apple iPhone 16 Pro Series: Вот все, что мы знаем
По данным MacRumors, смартфон iPhone 16 Pro получит более крупный 6,27-дюймовый дисплей. Размеры смартфона составят 149,6 x 71,45 x 8,25 мм, а вес - 194 грамма. Напомним, что существующий iPhone 15 Pro имеет 6,1-дюймовый дисплей с размерами 146,6 x 70,6 x 8,25 мм и весит 187 граммов.
Предстоящий iPhone 16 Pro Max будет оснащен 6,9-дюймовым дисплеем по сравнению с 6,7-дюймовым дисплеем iPhone 15 Pro Max, добавляет издание. Его размеры составят 163 x 77,58 x 8,25 мм, а вес - 225 граммов, утверждается в отчете. Размеры существующего iPhone 15 Pro Max составляют 159,9 x 76,7 x 8,25 мм, а вес - 221 грамм. Небольшое увеличение размера дисплея также увеличивает вес iPhone 16 Pro Max.
Увеличение размера дисплея также может позволить Apple установить более емкий аккумулятор в предстоящие модели iPhone. Это может решить основную проблему для пользователей Apple, для которых меньший размер батареи и общая производительность остаются проблемой.
По данным MacRumors, ожидается, что Apple также улучшит внутреннюю начинку смартфонов. В iPhone 16, скорее всего, будет применена технология микролинзового массива для увеличения пиковой яркости дисплея. Эта технология использует равномерный рисунок из миллиардов линз для уменьшения внутреннего отражения OLED-панели.
Снижение отражения поможет смартфону увеличить яркость без дополнительного энергопотребления. Samsung также разрабатывает новый OLED-материал для оснащения грядущих iPhone более энергоэффективными дисплеями.
В серии iPhone 16 Pro также возможны изменения в области камер. В недавнем докладе утверждалось, что Apple оснастит смартфон iPhone 16 Pro усовершенствованным телеобъективом с тетрапризмой. Известный аналитик Apple Минг Чи-Куо также делал подобные утверждения.