4 января OnePlus планирует представить OnePlus Ace 3 на китайском рынке.

Коллаж



На 4 января OnePlus планирует представить OnePlus Ace 3 на китайском рынке. Ожидается, что серия Ace 3 будет состоять из двух дополнительных моделей, а именно Ace 3V и Ace 3 Pro. В то время как недавние отчеты дали представление о спецификациях варианта 3V, свежая утечка от источника Digital Chat Station впервые раскрыла ключевые спецификации вариантов Pro. Вот мельком показано, чего стоит ожидать от устройства.

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Если оглянуться назад, OnePlus Ace 2 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 2 был представлен в августе 2023 года. Новая утечка говорит о том, что OnePlus ускоряет сроки запуска Ace 3 Pro. Вместо релиза во второй половине 2024 года теперь говорится о потенциальном запуске в первой половине. Точнее, похоже, что Ace 3 Pro может быть официально представлен в первом квартале, сохраняя шестимесячный разрыв по сравнению с предшественником.





Основные спецификации OnePlus Ace 3 Pro (по слухам)

Коллаж / Скриншоты

Ожидается, что OnePlus Ace 3 Pro будет оснащен OLED-панелью с изогнутыми краями, предоставленной компанией BOE. Предполагается, что устройство сохранит тот же 6,78-дюймовый дисплей, что и в Ace 3, с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.









Под "капотом" Ace 3 Pro окажется чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Несмотря на то, что об этом не говорится в утечке, вероятно, устройство может предложить до 1 ТБ памяти UFS 4.0.









По словам источника, устройство будет иметь металлическую среднюю рамку и стеклянную заднюю панель. Утечка не содержит информации о спецификациях камеры, размере аккумулятора и возможности зарядки. Однако, скорее всего, он будет работать под управлением Android 14 на базе ColorOS 14.









У OnePlus Ace 2 Pro не было глобальной версии. Поэтому неизвестно, будет ли глобальное издание Ace 3 Pro.

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