Galaxy S24 Ultra, по слухам, будет поддерживать видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду

Коллаж

Ожидается, что Samsung скоро представит серию Galaxy S24, причем, по слухам, компания сдвинула сроки запуска.

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В преддверии презентации надежный инсайдер Ice Universe подтвердил, что Samsung в настоящее время тестирует запись видео со скоростью 120 кадров в секунду в разрешении 4K. Несмотря на то, что Samsung занимает лидирующие позиции в области камер, текущий флагман компании не имеет возможности записывать видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду, хотя аппаратная часть технически поддерживает эту функцию.

Также Ice Universe отметил, что функция находится в стадии тестирования и может не дойти до конца.

Сообщение на южнокорейской блог-платформе Naver подтвердило наличие бонусных предложений для предзаказа серии Galaxy S24. В нем говорится, что Samsung планирует включить бонус за обновление до Galaxy S24. Компания уже предлагала такую возможность в прошлом для своей линейки складных устройств, и она позволяет пользователям перейти на более емкий вариант хранения данных, не платя лишних денег. Другие предложения для предзаказа будут включать купон на скидку на Galaxy Watch и купон на скидку на Galaxy Buds FE. О том, планирует ли Samsung включить в серию Galaxy S24 какие-либо другие предложения, пока ничего не известно. Ранее корейский гигант предлагал бонусы при сдаче в трейд-ин, чтобы побудить пользователей перейти на новые устройства.

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Ожидается, что Samsung анонсирует серию Galaxy S24 на своем ежегодном мероприятии Unpacked 17 января. Ожидается, что предстоящий флагман будет оснащен более ярким экраном и 6,8-дюймовым экраном с разрешением 3120x1440 и пиковой яркостью 2500 нит. Samsung также может отказаться от изогнутого дисплея в Galaxy S24 Ultra, что станет серьезным шагом вперед по сравнению с изогнутым дизайном Samsung. Еще одним изменением в дизайне станет включение Titatium, который, по слухам, будет использоваться только в премиальных устройствах Galaxy S24 Ultra.