В своей речи председатель Ху назвал инфраструктурный бизнес Huawei "балластом" и заявил, что его вычислительные технологии, системы хранения данных и сетевые технологии обеспечат Huawei участие в цифровой трансформации клиентов во многих отраслях

m.theepochtimes.com Председатель совета директоров Huawei Ху Хоукун подготовил китайского технологического гиганта к 2024 году, заявив, что его предложения в области центров обработки данных являются ключом к успеху в новом году.

В своей речи в конце года Ху назвал инфраструктурный бизнес Huawei "балластом" и заявил, что его вычислительные технологии, системы хранения данных и сетевые технологии обеспечат Huawei участие в цифровой трансформации клиентов во многих отраслях.

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Председатель совета директоров, один из трех, разделяющих эту должность, указал на поворот в продажах систем хранения данных в Европе как на свидетельство того, что инфраструктурные предложения Huawei привлекательны и за пределами Китая. Он также отметил, что интерес к искусственному интеллекту создал высокий спрос на вычислительную инфраструктуру. Huawei намерена воспользоваться этим спросом, и Ху заявил, что недавние достижения в области крупномасштабного развертывания аппаратного обеспечения показывают, что транснациональный производитель может справиться с этой задачей.

Но это не значит, что год будет легким. Ху упомянул "серьезные вызовы" - санкции, геополитические проблемы и меняющиеся экономические циклы, - которые в совокупности "глубоко перестраивают структуру глобальной промышленной цепочки и правила ведения бизнеса". "Но Huawei выжила и теперь будет процветать", - написал он.

"После нескольких лет напряженной работы мы выдержали суровое испытание, и деятельность компании в основном вернулась в нормальное русло", - сообщил Ху. По его прогнозам, выручка в 2023 году составит ¥700 млрд ($98,5 млрд) - это небольшой скачок по сравнению с 2022 годом, но все же значительно ниже ¥891 млрд ($125 млрд), зафиксированной в 2020 году. В 2023 году продажи телефонов и других персональных устройств будут лучше, чем ожидалось, бизнес инфраструктуры ЦОД будет стабильным, цифровая инфраструктура для энергетического сектора и облачные технологии сильно вырастут, а бизнес по производству электромобилей займет более прочные позиции.

Еще одним достижением стал запуск домашней системы ERP, которая уже развернута в 200 странах. Широкое развертывание Hongmeng OS - мультиплатформенной ОС с уни-ядром, созданным Huawei, - также не осталось незамеченным.

Многие наблюдатели предсказывают, что следующее поколение Hongmeng, также известное как HarmonyOS, будет намеренно лишено совместимости с Android, что сделает и Huawei, и Китай менее зависимыми от американских технологий.

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Ху заявил, что инновации, переход к бизнес-моделям "как услуга" и несгибаемый дух сотрудников Huawei обеспечат компании успех. "Предстоящий путь все еще труден и опасен, но история всегда благоволит тем, кто верит", - написал Ху, заключив: "Великие времена создаются людьми, и мы обязательно станем героями и будем сиять ярко".