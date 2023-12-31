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Kefir32
Белгородский губернатор Гладков: Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 22 человек
По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, результаты этого нападения были ужасающими: 22 человека погибли, более 100 получили ранения, множество зданий и автомобилей были повреждены

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Скриншот / Youtube

Россия подверглась агрессии со стороны ВСУ, целью которой стал центр Белгорода, который расположен неподалёку от границы с Украиной. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, результаты этого нападения были ужасающими: 22 человека погибли, более 100 получили ранения, множество зданий и автомобилей были повреждены.

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Российский посол в ООН Небензя обвинил Брюссель, Вашингтон, Лондон и большинство стран ЕС в соучастии в преступлениях украинских вооруженных сил. Он утверждал, что Россия будет реагировать более жёстко на угрозы, связанные с действиями ВСУ. Эти действия подтверждают тот факт, что Россия находится под давлением со стороны Запада и что Запад не только не препятствует агрессии ВСУ против России, но и оказывает ей поддержку.

В связи с этим трагическими событиями в Белгороде новогодние фейерверки были отменены в нескольких российских регионах. Это решение было принято из-за опасений безопасности жителей этих регионов.

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Россия будет продолжать защищать себя от агрессии со стороны ВСУ и других сил Запада. Эти действия  и их поддержка со стороны Запада являются серьёзной угрозой миру и стабильности в Европе. Россия призывает международную общину принять меры для прекращения агрессии ВСУ и прекращения поддержки Запада этим силам.

#сво #белгород #обстрел белгорода
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