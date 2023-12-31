Временный генеральный и финансовый директора Vivo India были среди тех, кого ED арестовало ранее вначале декабря в рамках расследования предполагаемого отмывания денег.

reuters.com

Согласно сообщению агентства Reuters, индийский суд постановил освободить двух руководителей индийского филиала компании Vivo, которые были арестованы в начале этого месяца Управлением по исполнению наказаний (Enforcement Directorate, ED), индийским агентством, занимающимся финансовыми преступлениями, по обвинению в отмывании денег. Три руководителя индийской компании Vivo были освобождены под залог, каждый из которых должен внести залог в размере 2 миллионов рупий (25 000 долларов). Суд также обязал трех руководителей ежедневно являться в офис ED в Дели до 3 января.

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Временный генеральный и финансовый директора Vivo India были среди тех, кого ED арестовало ранее в этом месяце в рамках расследования предполагаемого отмывания денег. В своем заявлении представитель Vivo заявил, что недавние аресты свидетельствуют о том, что преследование все еще продолжается и создает неопределенность для всей индустрии. Компания пообещала использовать все законные средства, чтобы оспорить и устранить эти обвинения.

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С конца 2021 года индийские власти неоднократно проводили внезапные налоговые рейды против китайских производителей смартфонов, таких как Xiaomi, Vivo и OPPO, и замораживали или изымали средства с их счетов в Индии. Ассоциация производителей сотовой связи (CMA) в Индии, которую возглавляет Ян Юаньцин, генеральный директор принадлежащей Lenovo компании Motorola Mobility, ранее заявляла, что действия против китайских компаний - это не обычные проверки, а полноценные расследования с необычайно жесткими мерами принуждения. В CMA добавили, что подобные меры не встречаются в других странах.