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Kefir32
Lenovo анонсировала новую серия игровых ноутбуков Savior
Lenovo, ведущая технологическая компания, недавно объявила о запуске новой серии игровых ноутбуков Savior, в которую входят модели Y7000P, Y9000P, Y9000X и Y9000K.

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Lenovo 

Lenovo, ведущая технологическая компания, недавно объявила о запуске новой серии игровых ноутбуков Savior, в которую входят модели Y7000P, Y9000P, Y9000X и Y9000K. Эти ноутбуки созданы для удовлетворения потребностей геймеров и профессионалов, которым необходимы высокая производительность, стиль и функциональность.

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Новые ноутбуки Savior оснащены новыми процессорами Intel серии HX для игровых ноутбуков, которые будут представлены на выставке CES в начале января. Процессор i9-14900HX этой серии имеет тактовую частоту до 5,8 ГГц, что делает его самым мощным процессором, когда-либо использовавшимся в моделях Y7000P. Процессор i7-14700HX также имеет частоту до 5,5 ГГц и включает четыре дополнительных малых ядра по сравнению с предшественником.

Lenovo

Помимо этих процессоров, новые ноутбуки Savior от Lenovo оснащаются SSD-накопителем емкостью 2 ТБ, что обеспечивает геймерам и профессионалам достаточно места для хранения игр, приложений и данных. Модель Y7000P уже представлена в новом дизайне и будет оснащена процессором Intel серии HX и видеокартой NVIDIA RTX 40. Модель Y9000P также будет оснащена процессором серии Intel HX и видеокартой RTX 40, а в качестве опции будет предлагаться профессиональный суперэкран с частотой обновления 240 Гц и широким цветовым охватом P3 для игр и дизайна.

Новые ноутбуки Savior - это не только производительность, но и стиль и функциональность. Модель Y7000P имеет элегантный дизайн с тонким ободком дисплея, который обеспечивает захватывающий игровой процесс. Ноутбук также оснащен клавиатурой с подсветкой, которая облегчает набор текста в условиях недостаточной освещенности. Модель Y9000P предлагает опциональный профессиональный суперэкран, который обеспечивает широкую цветовую гамму и высокую частоту обновления для профессионалов, которым требуется точное отображение цветов в своей работе.

Lenovo

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Помимо новых процессоров и SSD-накопителей, новые ноутбуки Savior от Lenovo также оснащены передовыми технологиями охлаждения, которые обеспечивают оптимальную производительность во время интенсивных игровых сессий или требовательных рабочих нагрузок. В модели Y7000P используется новая система охлаждения, которая обеспечивает лучшее терморегулирование по сравнению с предшественником, благодаря чему ноутбук эффективнее справляется с высокими температурами.

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Источник: ithome.com
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