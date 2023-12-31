Sapphire выпускает премиальный видеокарту Radeon RX 6750 GRE "Black Diamond" с 12 ГБ памяти, на 50% быстрее, чем RTX 4060, по той же цене.

Компания Sapphire выпустила премиум-вариант Radeon RX 6750 GRE под названием Black Diamond, который предлагает отличный внешний вид и цену, превосходящую RTX 4060.

Скриншот / bilibili.com

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Графический процессор Radeon RX 6750 GRE Black Diamond от Sapphire предлагает премиальный внешний вид, 12 ГБ VRAM и гораздо более высокую производительность, чем RTX 4060, по той же цене

Новый вариант графического процессора AMD Radeon RX 6750 GRE от Sapphire создан специально для тех, кто хочет создать сборку в темной тематике. Он наполнен элементами, улучшающими эстетику вашего ПК: полностью черный дизайн с золотыми штрихами по всему корпусу для улучшения общего вида. Кроме того, вариант Sapphire Black Diamond имеет алмазные узоры, покрывающие заднюю панель. Добавление золота и алмазных узоров делает карту намного лучше, чем эталонные модели MBA от AMD.





Скриншот / bilibili.com





Помимо эстетических характеристик, Sapphire Radeon RX 6750 GRE "Black Diamond" оснащена вентилятором с осевым потоком, структура которого позволяет создавать более высокое давление воздуха для обеспечения достаточного рассеивания тепла по всему GPU. Кроме того, на задней панели GPU имеются различные вырезы, способствующие теплоотводу, а это значит, что охлаждение этого графического процессора хорошо продумано и достаточно для любого сценария.

Скриншот / bilibili.com

Если вкратце рассказать о технических характеристиках AMD Radeon RX 6750 GRE, то можно отметить, что он имеет архитектуру ядра RDNA 2 и использует графический процессор Navi 22 SKU. Модель Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ оснащена 40 вычислительными блоками, 40 RT-ускорителями, 2560 ядрами, базовой тактовой частотой 2439 МГц, повышающей тактовой частотой 2581 МГц и TBP 230 Вт. Карта оснащена 12 ГБ VRAM, сконфигурированной по 192-битному шинному интерфейсу и работающей на скорости 16 Гбит/с, а также дополнительным кэшем Infinity Cache объемом 96 МБ.





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Видеокарта Diamond Black поставляется в вариантах со стандартным и заводским разгоном, с частотой 2475 МГц Game и 2585 МГц Boost. AMD ориентировала выпуск этого GPU только на китайский рынок, поэтому его доступность в мире ограничена конкретными системными интеграторами.