Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Sapphire выпускает флагманскую Radeon RX 6750 GRE "Black Diamond" с впечатляющими 12 ГБ памяти
Sapphire выпускает премиальный видеокарту Radeon RX 6750 GRE "Black Diamond" с 12 ГБ памяти, на 50% быстрее, чем RTX 4060, по той же цене.

реклама

Компания Sapphire выпустила премиум-вариант Radeon RX 6750 GRE под названием Black Diamond, который предлагает отличный внешний вид и цену, превосходящую RTX 4060.

Скриншот / bilibili.com

реклама

Графический процессор Radeon RX 6750 GRE Black Diamond от Sapphire предлагает премиальный внешний вид, 12 ГБ VRAM и гораздо более высокую производительность, чем RTX 4060, по той же цене

Новый вариант графического процессора AMD Radeon RX 6750 GRE от Sapphire создан специально для тех, кто хочет создать сборку в темной тематике. Он наполнен элементами, улучшающими эстетику вашего ПК: полностью черный дизайн с золотыми штрихами по всему корпусу для улучшения общего вида. Кроме того, вариант Sapphire Black Diamond имеет алмазные узоры, покрывающие заднюю панель. Добавление золота и алмазных узоров делает карту намного лучше, чем эталонные модели MBA от AMD.


Скриншот / bilibili.com


Помимо эстетических характеристик, Sapphire Radeon RX 6750 GRE "Black Diamond" оснащена вентилятором с осевым потоком, структура которого позволяет создавать более высокое давление воздуха для обеспечения достаточного рассеивания тепла по всему GPU. Кроме того, на задней панели GPU имеются различные вырезы, способствующие теплоотводу, а это значит, что охлаждение этого графического процессора хорошо продумано и достаточно для любого сценария.

Скриншот / bilibili.com

Если вкратце рассказать о технических характеристиках AMD Radeon RX 6750 GRE, то можно отметить, что он имеет архитектуру ядра RDNA 2 и использует графический процессор Navi 22 SKU. Модель Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ оснащена 40 вычислительными блоками, 40 RT-ускорителями, 2560 ядрами, базовой тактовой частотой 2439 МГц, повышающей тактовой частотой 2581 МГц и TBP 230 Вт. Карта оснащена 12 ГБ VRAM, сконфигурированной по 192-битному шинному интерфейсу и работающей на скорости 16 Гбит/с, а также дополнительным кэшем Infinity Cache объемом 96 МБ.


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Видеокарта Diamond Black поставляется в вариантах со стандартным и заводским разгоном, с частотой 2475 МГц Game и 2585 МГц Boost. AMD ориентировала выпуск этого GPU только на китайский рынок, поэтому его доступность в мире ограничена конкретными системными интеграторами.

#видеокарта #radeon rx 6750 gre #rxt 4060
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Radeon RX 7600 XT заберет у GeForce RTX 3060 звание народной видеокарты — новинка получит 16 ГБ VRAM
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
22
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
12
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
2
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
21
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
4
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
10
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
1
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
2
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
+
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
3
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
1
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
3
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
11
ВСУ под Купянском лишились очередного Leopard 2
+
В России построили уникальный алюминиевый мост
2

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
5
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
9
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
2
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
12
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
5
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
14
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
4

Сейчас обсуждают

KillerOK
22:09
Просто ты не понимаешь - "это другое";))
RTX 4090 по-прежнему плавятся - за месяц в сервисе NorthridgeFix ремонтируют около 100 плат
AlexGall
21:58
а как же хваленый "автопилот"? (которой нифига не автопилот, а просто коммерческое название)
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
Vorvort
21:55
4090 десятками горят каждый месяц, зелёные лемминнги продолжают покупать поделки Хуанга... https://overclockers.ru/blog/RoadToKnowledge/show/119652/rtx-4090-po-prezhnemu-plavyatsya-za-mesyac-v-servis...
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
daimos
21:43
Чибамбалка! С праздником! Приятно все-таки этакое постоянство, -человек хренью страдал на профессиональном уровне в прошлом году и с завидным упорством продолжает с первого числа этого года! Прям вот...
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
Пинаю даунов
21:42
Ну с ам4 переходить смысла нет, а так хороший камушек , если с нуля собирать современный мидл. Жаль материнки теперь стоят как крыло от самолёта
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
Дмитрий Зяблов
21:39
А с какой целью ты чужие посты прилепляешь? Сама ответить не можешь, шкура.
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
Китя.
21:37
Сокет АМ5 поддержка вплоть до 2026года. А дальше новый сокет и новая память хоть задумайся.
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
Зю
21:34
7нм > 5нм Всё, Интел превосходит в количестве нанометров
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
KillerOK
21:34
Как раз всё с точностью до наоборот! Покупая именно такую дорогую вещь, пользователь вправе полагать, что тут то уже всё за него продумали инженеры! Если бы было так, как говоришь ты, то владельцам то...
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
Дмитрий Зяблов
21:32
А в какой же дырке находится украина?
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем