ВВС США активно работают над усовершенствованием своих гиперзвуковых самолетов-бомбардировщиков B-52H, чтобы они могли нести увеличенную полезную нагрузку гиперзвуковых ракет.

goodfon.ru

ВВС США активно работают над усовершенствованием своих гиперзвуковых самолетов-бомбардировщиков B-52H, чтобы они могли нести увеличенную полезную нагрузку гиперзвуковых ракет.

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Эта инициатива отражает стремление США обеспечить готовность парка B-52 к развертыванию гиперзвукового оружия в будущем. ВВС изучают альтернативные методы размещения ракет на B-52, включая переоборудование существующего пилона SUU-67/A Aircraft Pylon для использования в обычных условиях. В случае успеха этот этап может привести к созданию физического прототипа и последующим летным испытаниям, что станет важнейшим шагом в усилиях США по наращиванию своего гиперзвукового потенциала.

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Отсутствие подходящего внешнего пилона приведет к значительному снижению на 60 % общей способности B-52 нести эти важнейшие крылатые ракеты. ВВС недвусмысленно заявили о стратегической важности гиперзвукового оружия в своих будущих боевых планах, особенно в преддверии потенциальных конфликтов с ближайшими противниками, в частности с Китаем или Россией.