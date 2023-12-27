США объявили о создании многонациональной операции по защите торговли в Красном море от атак движения Хуситы в Йемене.

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Центральное командование США (CENTCOM) задействовало истребители F/A-18 Super Hornets из состава авианосной ударной группы "Эйзенхауэр" и эсминца класса "Арли Берк" USS Laboon, чтобы сбить беспилотники и ракеты, запущенные йеменскими повстанцами-хуситами в южной части Красного моря. Это первый случай использования "Супер Хорнетов" для противовоздушной обороны в регионе, и он означает эскалацию, поскольку это также первый случай, когда ВМС сбили приближающуюся баллистическую ракету с помощью противокорабельной баллистической ракеты.

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США объявили о создании многонациональной операции по защите торговли в Красном море от атак движения Хуситы в Йемене. Более 20 стран обязались войти в состав коалиции, возглавляемой США. В связи с этим повстанцы-хуситы обвинили Вашингтон и его союзников в создании препятствий для свободы судоходства в регионе.

seaforces.org

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Это событие происходит на фоне обострения напряженности в регионе, когда "тотальная" война Израиля против ХАМАС в Газе привела к массовым разрушениям и гибели людей. США оказывают военную поддержку Саудовской Аравии в ее продолжающемся конфликте с группировкой Хути, которую обвиняют в поддержке Ирана. Направление "Супер Хорнетов" для сбивания беспилотников и ракет, запущенных хуситами, является четким свидетельством приверженности США защите своих союзников в регионе и поддержанию стабильности в Красном море.