Решение о введении рекламы вызвало неоднозначную реакцию со стороны подписчиков.

humnews.pk





реклама

Популярный стриминговый сервис Amazon Prime Video с 29 января начнет показывать рекламу в своем контенте для подписчиков из США. Этот шаг произошел на фоне того, что стриминговые сервисы по всему миру продолжают повышать цены и искать новые источники дохода в попытке получить прибыль. Хотя для некоторых давних подписчиков введение рекламы может стать неожиданностью, Amazon объявил, что те, кто хочет избежать рекламы, могут отказаться от нее за дополнительную плату в размере $2,99 в месяц.



В первую очередь изменения коснутся подписчиков в США, Великобритании, Германии и Канаде, а во Франции, Италии, Испании, Мексике и Австралии они появятся позже.



Решение о введении рекламы является частью более широкой стратегии Amazon, направленной на продолжение инвестиций в интересный контент и увеличение этих инвестиций в течение длительного периода времени. Согласно недавнему письму, разосланному клиентам, компания стремится к тому, чтобы рекламы было значительно меньше, чем в линейном телевидении и у других провайдеров потокового телевидения.

filmdaily.co

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Движение в сторону потокового вещания с поддержкой рекламы не является чем-то новым: в последние годы Netflix и Disney+ запустили уровни с поддержкой рекламы. Однако рекламный рынок был вялым, что вынудило эти компании снизить расходы. Amazon рассчитывает, что новая видеореклама будет охватывать более 115 миллионов пользователей ежемесячно, многие из которых относятся к молодой возрастной группе. Компания также надеется извлечь выгоду из взаимодействия с покупателями Amazon, подключая рекламу непосредственно к товарам на сайте интернет-магазина.



Решение о введении рекламы вызвало неоднозначную реакцию со стороны подписчиков. Одни выразили недовольство дополнительными расходами, другие приветствовали этот шаг как способ снизить стоимость подписки. В ответ на это Amazon подчеркнул, что новый уровень с рекламной поддержкой по-прежнему будет предлагать значительное количество фильмов и телепередач, а также доступ к прямым трансляциям спортивных событий.



В рамках подготовки к запуску Prime Video с рекламной поддержкой Amazon активизировала набор сотрудников в свое подразделение Amazon Ads. Это произошло после замораживания найма в прошлом году, когда компания сосредоточилась на мерах по сокращению расходов в ответ на пандемию. Переход на рекламу является частью более широкой тенденции в отрасли, поскольку потоковые сервисы ищут новые способы получения доходов и прибыли в условиях все более переполненного рынка.