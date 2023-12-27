В этом году Apple выпустила iPhone 15 с портом USB Type-C для покупателей.

Reddit

В этом году Apple выпустила iPhone 15-й серии с портом USB Type-C для покупателей. Этот шаг получил одобрение от потенциальных владельцев до технологов. Но из-за этого нового перехода устройство стало подвержено повреждениям при использовании несертифицированных аксессуаров и нефирменных адаптеров Apple. И мы регулярно слышим, как технологический гигант предупреждает об этом. И вот недавно один из пользователей Reddit опубликовал информацию о том, как расплавился штекер зарядки.



По словам пользователя Reddit, кабель для зарядки нагрелся настолько, что расплавил пластик, сломался в телефоне и обжег ему палец. Хотя владелец не уточнил, использовал ли он оригинальный кабель/зарядное устройство. СМИ сообщают, что причиной мог стать дешевый аксессуар. При этом владелец добавляет, что телефон постоянно греется во время зарядки.

Этот случай произошел примерно через месяц использования телефона, когда автор оставил заряжаться его на ночь, внешний пластик кабеля расплавился, а металлическая часть застряла в порту USB-C телефона. "Когда я снял зарядное устройство, оно расплавило часть пластика, оставило следы ожогов на корпусе и застряло металлической частью порта USB-C в телефоне", - добавил владелец.

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Reddit

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Согласно отчету СМИ, владелец использовал кабель для зарядки не от Apple, что могло спровоцировать повреждение смартфона и человека. Это еще одно напоминание о том, почему Apple рекомендует использовать только сертифицированные аксессуары для зарядки своих устройств. С точки зрения безопасности владельцы iPhone 15-й модели должны покупать только сертифицированные аксессуары из надежных источников. Эти изделия проходят проверку на соответствие стандартам безопасности, обеспечивая эффективность и надежность работы.



Не используйте несертифицированные изделия, которые обещают аналогичный результат по более низкой цене. Кроме того, обязательно осмотрите кабели на предмет повреждений. Если вы обнаружили износ, немедленно замените его новым кабелем или адаптером. Приобрести эти оригинальные аксессуары можно у розничных продавцов и партнеров Apple на сайтах интернет-магазинов.