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Kefir32
VanMoof заново изобретает себя с помощью электроскутеров на фоне возрождения электровелосипедов
Компания VanMoof, имя которой когда-то было ассоциировано с инновационными электровелосипедами, теперь выбирает новый путь.

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newatlas.com


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Компания VanMoof, имя которой когда-то было ассоциировано с инновационными электровелосипедами, теперь выбирает новый путь. После сложного этапа, когда голландский производитель электронных велосипедов объявил о банкротстве, под руководством Lavoie, дочерней компании McLaren Applied, начинается новая эра. С такими лидерами, как Эллиот Вертхаймер и Ник Фрай, VanMoof не просто исправляет свои прошлые проблемы - она заново изобретает себя в секторе электронной мобильности.


Недавно в компании появилось 100 новых сотрудников.

Путь возрождения включает в себя восстановление связей с первоначальной клиентской базой. Это означает обеспечение доступности запасных частей и укрепление розничного и онлайн-присутствия бренда. Добавив к своей команде около 100 сотрудников, VanMoof намерена повысить надежность своих электровелосипедов, 200 000 из которых были проданы до банкротства.


Но это еще не все. Компания, известная своим минималистичным и ориентированным на пользователя дизайном, выходит за рамки велосипедов. В 2024 году VanMoof планирует представить электрический скутер. Этот шаг - не просто диверсификация, это стратегический шаг в более широкий ландшафт электронной мобильности. Учитывая техническое мастерство Лавуа, на этот предстоящий продукт возлагаются большие надежды.


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Тем не менее, путь электроскутеров вперед не лишен трудностей. В Европе электроскутеры не были приняты так же тепло, как электронные велосипеды. Правительства, как, например, во Франции, отдают явное предпочтение электронным велосипедам в городском передвижении, доходя даже до запрета на прокат электроскутеров. Такая нормативная среда представляет собой серьезное препятствие для нового предприятия VanMoof.

#электровелосипед #электроскутер #vanmoof
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