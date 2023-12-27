Группа из более чем двадцати недовольных граждан во главе с известным российским продюсером Александром Иншаковым подала коллективный иск против популярной блогерши Насти Ивлеевой

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Группа из более чем двадцати недовольных граждан во главе с известным российским продюсером Александром Иншаковым подала коллективный иск против популярной блогерши Насти Ивлеевой с требованием возместить моральный ущерб в размере миллиарда рублей. Иск зарегистрирован Хамовническим районным судом Москвы и является прямым следствием печально известной "голой вечеринки" Ивлеевой в клубе "Мутабор" 21 декабря, которая вызвала широкий общественный резонанс.



Иск направлен на предотвращение подобных событий в будущем, а вырученные средства планируется направить в государственный фонд помощи участникам НВО "Защитники Отечества". Инициатором иска стал Иншаков, который призывал жестко наказать Ивлееву и ее подельников, в том числе лишить их званий и запретить появляться на экране. Мосгорсуд уже оставил в силе арест одного из участников вечеринки, рэпера Вацио (настоящее имя Николай Васильев), по обвинению в хулиганстве.



В случае успеха полученные деньги будут перечислены в государственный фонд помощи участникам НВО "Защитники Отечества". Пока судебная борьба между Ивлеевой и ее недоброжелателями разгорается, неясно, будет ли она признана виновной в нанесении морального ущерба более чем миллиону российских граждан. Это дело, несомненно, будет иметь далеко идущие последствия для свободы слова и художественного самовыражения в России.