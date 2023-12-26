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Kefir32
Глобальный Xiaomi 14 будет представлен миру на выставке MWC 2024
Флагманский Xiaomi 14 вышел в Китае в октябре этого года. Дебют смартфона на мировых рынках ожидается в ближайшие месяцы.

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Xiaomi

Флагманский Xiaomi 14 вышел в Китае в октябре этого года. Дебют смартфона на мировых рынках ожидается в ближайшие месяцы. Он станет преемником Xiaomi 13. Ранее сообщалось, что Xiaomi может пропустить Xiaomi 14 Pro и вывести на международный рынок только стандартную версию.

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Сроки глобального запуска Xiaomi 14

Как сообщается, Xiaomi 14 будет представлен на мировых рынках на выставке Mobile World Congress 2024 в Барселоне, Испания. Для тех, кто не в курсе, MWC - это крупнейшая выставка технологий, которая ежегодно проходит в последнюю неделю февраля. В следующем году MWC пройдет с 26 по 29 февраля. Примечательно, что некоторые бренды делают анонсы за день до начала MWC. Таким образом, есть вероятность, что Xiaomi 14 может появиться в продаже 25 февраля.


Последняя информация о глобальном релизе Xiaomi 14 также говорит о том, что компания может продолжить традицию анонсировать свои флагманы в рамках MWC. Дуэт Xiaomi 13 также дебютировал на мероприятии перед MWC в начале этого года.


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Xiaomi 14 - это компактный флагман с коробчатым дизайном, выступающим квадратным модулем камеры на задней панели, металлической средней рамкой и сертификатом IP68. Он может похвастаться 1,5K 120 Гц LTPO-дисплеем с пиковой яркостью 3 000 нит. Смартфон оснащен тремя 50-Мп сенсорами камер с фокусными расстояниями 23, 14 и 75 мм. Внутри Xiaomi 14 работает на базе SoC Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Он оснащен аккумулятором емкостью 4 610 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 Вт и 50 Вт.

#xiaomi #xiaomi 14 #xiaomi 14 pro
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