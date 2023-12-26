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Kefir32
Xiaomi расширила линейку телевизоров, вслед за выпущенной вчера моделью A50
Xiaomi, известная китайская компания, расширила линейку своих телевизоров с помощью введения серии A.

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Xiaomi TV

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Xiaomi, известная китайская компания, расширила линейку своих телевизоров с помощью введения серии A. Новая линейка включает четыре модели: A55 (L55MA-A), A65 (L65MA-A), A70 (L70MA-A) и A75 (L75MA-A). Все модели отличаются только размерами и имеют схожие конфигурации и дизайн. Каждый из них имеет стильную единую металлическую оболочку интегрированную конструкцию с высоким соотношением экрана к корпусу 97,2%. Телевизоры все имеют решение 4K (3840x2160 пикселей) для острой и детализированной изобразительной качества.


Все модели оснащены процессором Cortex A35 на четыре ядра, а также 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти для хранения данных. Телевизоры поддерживают различные способы подключения, в том числе двойной диапазон Wi-Fi (5 ГГц/2,4 ГГц), Bluetooth 5,0, два USB-порта, два HDMI-порта (один с поддержкой ARC), AV-порт, ATV/DTMB-порт, Ethernet-порт и S/PDIF-порт.

Xiaomi TV


Телевизоры отличаются высокой точностью цвета с рейтингом E≈2 и могут отображать 1,07 млрд цветов. Они имеют частоту обновления экрана 60 Гц и предоставляют широкий угол обзора 178 градусов. Телевизоры также имеют режим автоматического изменения яркости, который регулирует яркость экрана, уменьшая блеск и улучшая комфорт зрителей.


Для аудио эти телевизоры оснащены двумя стереодинамиками мощностью 10 Вт каждая и поддерживают декодирование звука DTS. Линейка также предоставит пользователям выгоды в виде IMAX и членства Xiaomi Video VIP, предоставляя широкий выбор контента для зрителей.

Xiaomi TV


Операционная система телевизоров - MIUI TV с поддержкой голосового управления Xiao Ai. Телевизоры также поддерживают беспроводную передачу экрана с Windows, Mac, Android и iOS устройств.


В начале этого года Xiaomi также представила смарт-телевизоры A55 и A65 Competitive Edition 4K с очень похожими характеристиками. Но вместо 60 Гц в этих телевизорах теперь установлена частота обновления 120 Гц.

Xiaomi TV


Цена и доступность:

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Что касается цен, то Xiaomi TV A55 стоит 1649 юаней ($230), Xiaomi TV A65 можно приобрести за 2299 юаней ($321), Xiaomi TV A70 - за 2599 юаней ($363), а топовая модель, Xiaomi TV A75, - за 2999 юаней ($419).

#xiaomi #сяоми #xiaomi tv
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