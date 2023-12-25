Китайский производитель мини-ПК, компания FEVM, выпустила свой сокетный дизайн с разъемом LGA 1700 и поддержкой дискретных графических процессоров в компактном корпусе.

FEVM

Китайский производитель мини-ПК, компания FEVM, выпустила свой сокетный дизайн с разъемом LGA 1700 и поддержкой дискретных графических процессоров в компактном корпусе.

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Мини-ПК FN06 вдохновлен Mac Studio от Apple, но оснащен сокетом LGA 1700 для поддержки процессоров Intel и дискретной графики

FEVM

Мини-ПК FN06G Mini PC от FEVM может похвастаться довольно схожим дизайном с тем, что мы видели в Mac Studio от Apple. Он не соответствует общепринятому языку дизайна в индустрии мини-ПК, а скорее отличается более громоздким дизайном благодаря встроенному в него механизму охлаждения. FN06G поставляется в 2,5-литровом корпусе, выполненном из серого алюминия. Для работы с процессорами настольного уровня мощностью до 100 Вт система оснащена восемью тепловыми трубками, распределенными равномерно для охлаждения как CPU, так и GPU. В корпусе установлены два вентилятора, которые выдувают горячий воздух из системы.

FEVM

Производитель не раскрыл конфигурацию процессора, однако компания уточнила, что мини-ПК будет оснащаться процессорами с разъемом LGA 1700, а это значит, что мы можем ожидать поддержку чипов 12-го поколения и выше. Предварительно настроенные спецификации включают в себя возможность выбора одного из Core i5-12400F/Core i7-12700F или Core i5-13400F/Core i7-13700F. В основном вы сможете использовать чипы Non-K мощностью 65 Вт, но не ожидайте от них максимальной турбомощности, поскольку большинство из них могут потреблять мощность выше 100 Вт.

FEVM

Однако при выборе встроенного дискретного GPU возможности более широкие, и производитель предлагает сочетание вариантов от AMD, NVIDIA и Intel. Мини-ПК FN06 можно купить с четырьмя различными дискретными мобильными GPU, среди которых NVIDIA RTX 4060 8 ГБ, AMD RX 6600M 8 ГБ, Intel Arc A380 6 ГБ и базовый вариант с AMD Radeon RX 550 8 ГБ GPU.

Обширный список вариантов GPU - несомненно, удачный ход производителя, ведь он позволяет потребителям выбирать встроенный графический процессор в зависимости от того, чем они собираются заниматься. NVIDIA RTX 4060, Arc A380 и RX 6600M - самые современные варианты, поддерживающие новейшие функции, а RX 550 - чип начального уровня.

FEVM

Будучи китайским производителем, FN06 PC будет поставляться только на китайский рынок, хотя в будущем это может измениться, поскольку мы видели, как другие производители мини-ПК также поставляли некоторые продукты на мировые рынки.





Цены на каждую конфигурацию приведены ниже:





Barebone + RX 550 GPU = 2599 юаней (367 долларов США)

Barebone + Arc A380 GPU = 2999 юаней ($422 США)

Barebone + RX 6600M GPU = 3499 юаней ($493 США)

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Barebone + RTX 4060 GPU = Цена неизвестна