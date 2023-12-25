Некоммерческая организация, известная своей критической оценкой Tesla, объявила о планах провести более масштабные испытания для оценки эффективности исправления, включая введение визуальных предупреждений.

vnexplorer.net

Consumer Reports подвергла резкой критике действия Tesla в связи с недавним отзывом системы Autopilot, высказав опасения по поводу уязвимости камеры в салоне автомобиля и отметив отсутствие заметных улучшений в работе Autopilot во время первоначального тестирования. Некоммерческая организация, известная своей критической оценкой Tesla, объявила о планах провести более масштабные испытания для оценки эффективности исправления, включая введение визуальных предупреждений.

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Добровольный отзыв Tesla затронул более 2 миллионов автомобилей, и Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) в настоящее время проводит расследование. Тем не менее, сохраняются сомнения относительно ясности и влияния обновления программного обеспечения на меры безопасности системы Autopilot. Поскольку остаются вопросы об эффективности исправления, Consumer Reports стремится дать более полную оценку, чтобы пролить свет на ситуацию.