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Kefir32
Consumer Reports критикует реакцию Tesla на отзыв автопилота, остаются вопросы по мерам безопасности
Некоммерческая организация, известная своей критической оценкой Tesla, объявила о планах провести более масштабные испытания для оценки эффективности исправления, включая введение визуальных предупреждений.

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vnexplorer.net

Consumer Reports подвергла резкой критике действия Tesla в связи с недавним отзывом системы Autopilot, высказав опасения по поводу уязвимости камеры в салоне автомобиля и отметив отсутствие заметных улучшений в работе Autopilot во время первоначального тестирования. Некоммерческая организация, известная своей критической оценкой Tesla, объявила о планах провести более масштабные испытания для оценки эффективности исправления, включая введение визуальных предупреждений.

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Добровольный отзыв Tesla затронул более 2 миллионов автомобилей, и Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) в настоящее время проводит расследование. Тем не менее, сохраняются сомнения относительно ясности и влияния обновления программного обеспечения на меры безопасности системы Autopilot. Поскольку остаются вопросы об эффективности исправления, Consumer Reports стремится дать более полную оценку, чтобы пролить свет на ситуацию.

#tesla #илон маск #тесла
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