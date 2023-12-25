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Компания Huawei продолжает расширять линейку чипов для своих смартфонов, несмотря на действующие санкции США. Согласно новой утечке, Huawei работает над Kirin 8000, который должен дебютировать в более дешевой модели под названием Huawei Nova 12 Pro. Информация об этом появилась на форуме Forum X, где был опубликован скриншот спецификаций этого устройства.
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На скриншоте видно, что в Nova 12 Pro будет использоваться чип Kirin 8000, но подробности о его ядре пока не раскрываются. Однако, учитывая историю компании Huawei в области разработки чипов, можно предположить, что Kirin 8000 будет менее мощным, чем Kirin 9000S, который обычно используется во флагманских моделях. В пользу этого говорит высокое разрешение экрана Nova 12 Pro и 12 ГБ оперативной памяти.
Расширение линейки чипов Huawei происходит на фоне действующих санкций США, которые были введены в 2019 году. Хотя новые данные не подтверждают точные спецификации Kirin 8000, они свидетельствуют о том, что Huawei продолжает расширять линейку чипов для смартфонов, несмотря на ограничения со стороны США. Новая модель может быть представлена до конца года.