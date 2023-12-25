Компания Huawei продолжает расширять линейку чипов для своих смартфонов, несмотря на действующие санкции США.

4gltee.ru

Компания Huawei продолжает расширять линейку чипов для своих смартфонов, несмотря на действующие санкции США. Согласно новой утечке, Huawei работает над Kirin 8000, который должен дебютировать в более дешевой модели под названием Huawei Nova 12 Pro. Информация об этом появилась на форуме Forum X, где был опубликован скриншот спецификаций этого устройства.

реклама

huaweicentral.com

На скриншоте видно, что в Nova 12 Pro будет использоваться чип Kirin 8000, но подробности о его ядре пока не раскрываются. Однако, учитывая историю компании Huawei в области разработки чипов, можно предположить, что Kirin 8000 будет менее мощным, чем Kirin 9000S, который обычно используется во флагманских моделях. В пользу этого говорит высокое разрешение экрана Nova 12 Pro и 12 ГБ оперативной памяти.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Расширение линейки чипов Huawei происходит на фоне действующих санкций США, которые были введены в 2019 году. Хотя новые данные не подтверждают точные спецификации Kirin 8000, они свидетельствуют о том, что Huawei продолжает расширять линейку чипов для смартфонов, несмотря на ограничения со стороны США. Новая модель может быть представлена до конца года.