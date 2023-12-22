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Kefir32
Melvor Idle можно бесплатно приобрести в Epic Games Store уже сегодня в течении 24 часов
Наступил второй день праздничного фестиваля ежедневных раздач в Epic Games Store, и последней игрой стала копия Melvor Idle.

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store.steampowered.com

Наступил второй день праздничного фестиваля ежедневных раздач в Epic Games Store, и последней игрой стала копия Melvor Idle. Поступившая точно по расписанию, она заменила вчерашнюю раздачу DNF Duel. Игра представляет собой казуальную игру, вдохновленную RuneScape.

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Игра упрощает классические приключенческие игры до самых простых форм, позволяя игрокам без особых усилий развивать более 20 доступных навыков, таких как рубка леса, кузнечное дело, кулинария и земледелие. В игре есть подземелья, в которых можно побывать, интерактивный инвентарь и банковская система, питомцы, которых можно собирать, и боссы, которых можно победить,

Разработчик Games by Malcs так описывает эту игру, выходящую в 2021 году:

Освойте множество навыков Мелвора в стиле RuneScape одним нажатием или касанием. Melvor Idle - это многофункциональная игра в режиме ожидания/инкремента, сочетающая в себе знакомые ощущения и свежий геймплей. Получение 20+ навыков еще никогда не было таким увлекательным. Будь вы новичком в RuneScape, закаленным ветераном или просто тем, кто ищет глубокое, но доступное приключение, которое легко вписывается в занятой образ жизни, Melvor - это захватывающая игра в режиме ожидания, не похожая ни на одну другую.


Обычно Melvor Idle стоит $9,99, но в течение следующих 24 часов ее можно приобрести бесплатно в Epic Games Store. Все, что требуется, - это бесплатный аккаунт на платформе. Продолжая серию ежедневных раздач, завтра, 22 декабря, в 8 утра по тихоокеанскому времени на смену этой игре придет новая загадочная игра, которая снова запустит 24-часовой обратный отсчет.


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В праздничные раздачи магазина войдут 17 игр, и на данный момент в них участвуют Destiny 2, DNF Duel и Melvor Idle, осталось 14 игр. Не забывайте и о новом неограниченном купоне Epic Coupon, который действует в течение всех праздничных распродаж в магазине и позволяет снизить цену на игры, уже получившие скидку, еще на 33 %.

#epic games store #melvor idle
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