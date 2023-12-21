Сценарист сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарев в интервью на RuTube-шоу "Media Faces" рассказал, почему персонажи в сериале "погибают" в больших количествах.

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Сценарист сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарев в интервью на RuTube-шоу "Media Faces" рассказал, почему персонажи в сериале "погибают" в больших количествах. По его словам, иногда актеры не могут совмещать съемки этого проекта с другими работами из-за конфликта дат съемок, что принуждает продюсеров убрать персонажа из сценария даже если это не было первоначально задумано. Второй причиной является сюжетная линия. Продюсеры "убивают" персонажа для того чтобы рассказать другую историю. Примером Золотарев привел драму "Лед-2".

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В сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" рассказывается о подростковых группах в Казани 80-х годов. Премьера последней серии назначена на 21 декабря. В главных ролях: Иван Янковский, Елизавета Базикина, Ольга Лапшина, Никита Кологрив, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Юлия Александрова, Антон Васильев, Сергей Бурунов, Иван Макаревич. Многие известные личности обвинили сериал в романтизации преступности, но есть те, кто защищает картину. Одним из них является режиссер Никита Михалков.

Продюсеры кино и сериалов часто сталкиваются с проблемой конфликта дат съемок актеров. В результате этого продюсеры вынуждены убрать персонажа из сценария даже если это не было первоначально задумано. Это может произойти даже если смерть персонажа не была запланирована в начале работы над сценарием. Второй причиной может быть необходимость рассказать другую историю. Продюсеры могут решить убить персонажа для того чтобы переключить внимание зрителей на другую сюжетную линию.

Роль сценариста в кино и сериалах очень важная - они создают мир для персонажей и определяют их судьбы. В данном случае Золотарев объяснил почему персонажи в сериале "Слово пацана" погибают - это может быть связано как с конфликтами дат съемок актеров так и с необходимостью рассказать другую историю.





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*Эта информация может интересовать фанатов сериала и людей, заинтересованных в киноиндустрии России.