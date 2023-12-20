Также игра доступна на совместимых моделей iPad и Mac и бонусом - 50%-й скидкой для основной игры

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После выхода в марте этого года на различных платформах классическая игра 2004 года Resident Evil 4 Remake стала доступна для покупки на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также на различных моделях Mac и iPad. Игру можно приобрести в App Store, а в качестве дополнительного бонуса владельцы устройств Apple сразу же получают 50% скидку на основную игру. К счастью, у вас есть достаточно времени, чтобы определиться с покупкой, ведь скидка заканчивается 17 января.

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Основная игра занимает около 30 ГБ данных, и с учетом скидки до указанного срока ее можно приобрести за $29,99. Что касается остальных DLC, таких как Ada Wong's Separate Ways и других, то покупателям придется заплатить еще $14,99, чтобы получить дополнительный контент в жанре survivor horror. В игре также есть несколько "Билетов на улучшение оружия", которые можно приобрести, если вы хотите улучшить различные статистические характеристики своего оружия, чтобы сделать его более эффективным в бою, но мы рекомендуем пройти игру в обычном режиме, как большинство игроков, а не совершать подобные покупки.

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В целом, Resident Evil 4 Remake требует 70 Гб памяти. Кроме того, если вы беспокоитесь о том, как будет работать ААА-игра, недавно вышла Resident Evil Village для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Она тоже была разработана на движке RE Engine, который обеспечивает исключительную визуальную составляющую и хорошо оптимизирован для работы даже на низкопроизводительном оборудовании. Первые тесты показали, что Resident Evil Village отлично работает на iPhone 15 Pro Max: пользователи могут поддерживать стабильные 60 кадров в секунду в разрешении HD+ с включенной технологией апскейлинга Apple MetalFX.