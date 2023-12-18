Россия представила свой первый отечественный смартфон R-phone, который будет работать под управлением отечественной операционной системы Rosa Mobile

Фото: Олег Капранов/ РГ

Россия представила свой первый отечественный смартфон R-phone, который будет работать под управлением отечественной операционной системы Rosa Mobile. Устройство, собираемое в Саранске, должно появиться на рынке в начале 2024 года, но первоначально будет доступно только корпоративным клиентам. Прием заявок на покупку начнется 18 декабря.

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R-phone может похвастаться чипом MediaTek Helio G99, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с защитой Gorilla Glass, 5,8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Он также оснащен 50-Мп основной камерой с 2-Мп макрообъективом, 16-Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

По словам генерального директора "Рутека" Дмитрия Иванникова, все компоненты R-phone - иностранные, но за сборку и разработку операционной системы отвечали российские инженеры. Устройство внесено в Единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, Минпромторгом.

Стоимость R-phone не разглашается, но изначально он будет доступен только корпоративным клиентам. В будущем возможны и розничные продажи. Изображение устройства появилось в сети в августе, при этом Владимир Зыков, глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, заявил, что все характеристики ОС и интерфейс останутся в тайне до официального анонса.

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