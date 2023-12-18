Европейская комиссия объявила о начале официального расследования в отношении социальной медиа-платформы Илона Маска X*(бывший Twitter)

© AFP / WIN MCNAMEE

Европейская комиссия объявила о начале официального расследования в отношении социальной медиа-платформы Илона Маска X*(бывший Twitter) в связи с опасениями, что она нарушает ключевые положения Закона о цифровых услугах (DSA). Закон DSA, вступивший в силу в августе, требует от социальных медиаплатформ наличия в Европе эффективных и прозрачных систем модерации и удаления контента.

реклама

Расследование будет сосредоточено на распространении незаконного или вредного контента и системах, используемых для борьбы с ним, включая "заметки сообщества" и синюю систему проверки X*. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил: "Сегодняшнее открытие официального разбирательства против X* показывает, что время, когда крупные онлайн-платформы ведут себя так, как будто они слишком великие, чтобы заботиться об этом, прошло".



Бретон добавил в своем выступлении: "Теперь у нас есть четкие правила, обязательные гарантии, надежное правоприменение, быстрые действия и штрафы, и мы будем использовать их для защиты наших граждан и демократии". В результате расследования на компанию X* могут быть наложены штрафы в размере до 6 % от ее мирового оборота.



В ответ на это компания X* заявила, что по-прежнему соблюдает требования DSA и сотрудничает с органами власти. Однако ранее Маск предположил, что X* может перестать продаваться в Европе, чтобы избежать регулирования со стороны Европейской комиссии.



Официальное расследование следует за предварительным расследованием, начатым Комиссией в сентябре 2021 года. В ходе расследования будет выяснено, приняла ли компания X* достаточные меры для устранения рисков, связанных с незаконным или вредным контентом, таким как язык вражды, подстрекательство к насилию и дезинформация. Комиссия также проверит, насколько прозрачна и доступна для пользователей политика X* по ограничению контента.



DSA направлен на создание равных условий для платформ социальных сетей, работающих в ЕС, и обеспечение их ответственности за свои действия. Постановление требует, чтобы платформы предоставляли пользователям четкую информацию о том, как модерируется контент, а также механизмы для сообщения о нарушениях и их устранения. Оно также обязывает платформы иметь эффективные системы удаления контента, нарушающего законы ЕС.



Расследование в отношении X* подчеркивает растущее внимание к технологическим гигантам со стороны европейских контролирующих органов. В последние годы Комиссия применяет более жесткий подход к технологическим компаниям, налагая значительные штрафы за нарушение антимонопольного законодательства и правил защиты данных. Действия Комиссии отражают растущую обеспокоенность по поводу рыночной власти технологических гигантов и их влияния на конкуренцию, инновации и права потребителей.



* Запрещен на территории России