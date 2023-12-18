Президент России Владимир Путин объявил, что все пенсионеры страны будут освобождены от уплаты комиссионных за жилищно-коммунальные услуги.

otv-media.ru

Президент России Владимир Путин объявил, что все пенсионеры страны будут освобождены от уплаты комиссионных за жилищно-коммунальные услуги. Это решение последовало за принятым Государственной Думой и Советом Федерации законом, который изначально предполагал освобождение от таких комиссий только нуждающихся пенсионеров.

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На встрече с лидерами политических партий 15 декабря Путин сообщил о намерении распространить льготу на всех пенсионеров. Он пояснил, что это решение было принято для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на пожилых людей, поскольку в России растет стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Российское правительство пока не сообщило подробностей о том, как будет реализована льгота, но ожидается, что финансовые организации могут увеличить стоимость других операций, чтобы компенсировать потерю комиссионного дохода. Однако защитники интересов пожилых людей приветствуют это решение, поскольку оно обеспечит столь необходимое финансовое облегчение для многих пенсионеров.

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Ожидается, что этот шаг также окажет положительное влияние на психическое здоровье российских пенсионеров, поскольку финансовый стресс связан с повышенным уровнем тревожности и депрессии. Можно надеяться, что благодаря снижению финансовой нагрузки на пожилых людей это решение приведет к улучшению психического здоровья многих пенсионеров в России.