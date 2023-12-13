Это стало известно после того, как бразильская студентка обнаружила скрытую камеру внутри пластикового крючка для одежды в ванной комнате в 2022 году.

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Компания Amazon попалась на продаже шпионских камер, замаскированных под крючки для одежды в ванной комнате и раздевалке. Это стало известно после того, как бразильская студентка обнаружила скрытую камеру внутри пластикового крючка для одежды в ванной комнате в 2022 году, во время проживания в съемном доме, предполагая, что владелец якобы приобрел устройство, чтобы записывать ее раздевание.

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Несмотря на предыдущие предупреждения и статьи, рассказывающие об опасности таких скрытых камер, Amazon продолжает разрешать их продажу на своей платформе. Иск студентки к гиганту розничной торговли пролил свет на необходимость более тщательного контроля за продажей этих вторгающихся устройств. Активистка движения за неприкосновенность частной жизни Джина Мартин призвала ритейлеров сделать больше для борьбы со скрытыми камерами, заявив, что существует очень мало случаев, когда сокрытие того факта, что вы снимаете кого-то, является уместным или приемлемым.

Распространенность замаскированных камер, часто продаваемых как камеры для нянь, вызывает опасения по поводу потенциального использования технологии для преследования, контроля и злоупотреблений. Помимо замаскированных камер, для преследования используются и другие миниатюрные устройства, включая метки слежения и технологии Интернета вещей (IoT).

Признавая многогранную полезность некоторых из этих устройств, критики утверждают, что ритейлеры должны, по крайней мере, прекратить продажу замаскированных камер, чтобы ограничить их потенциальное злоупотребление. По мере развития технологий достижение баланса между удобством и защитой частной жизни становится все более сложной задачей.

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Amazon и другим ритейлерам давно пора более ответственно подходить к продаже подобных товаров и ставить на первое место конфиденциальность и безопасность, а не прибыль.