Компания Rockstar Games, разработчик популярной серии Grand Theft Auto (GTA), объявила о выходе долгожданной игры GTA 6.





akket.com

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Компания Rockstar Games, разработчик популярной серии Grand Theft Auto (GTA), объявила о выходе долгожданной игры GTA 6. В предстоящем эпизоде саги игрокам предстоит отправиться в путешествие по современному американскому мегаполису, наполненному красивыми автомобилями, интригующими персонажами и захватывающими историями, которые охватывают все слои общества - от самых задворков до высшего света.



GTA 6 предложит игрокам максимальную свободу действий в мире, который они смогут исследовать по собственному желанию. Игра обещает подарить захватывающий опыт, сочетающий в себе элементы правосудия, преступности и кинематографа. Игра выйдет в 2025 году, а трейлер к ней уже побил рекорд по количеству просмотров за 24 часа на YouTube, набрав более 85 миллионов просмотров.





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Анонс GTA 6 вызвал большой ажиотаж среди поклонников серии, которые с нетерпением ждали выхода новой части с момента выхода GTA 5 в 2013 году. Благодаря потрясающей графике, захватывающему сюжету, беспрецедентному уровню свободы и кастомизации GTA 6 станет одной из самых ожидаемых видеоигр всех времен.