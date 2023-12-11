Оригинальный аккаунт Джонса в Twitter* и сайт Infowars были навсегда запрещены в сентябре 2018 года за распространение ложной информации и пропаганду ненависти

Коллаж

Компания X* Илона Маска, ранее известная как Twitter, снова стала центром споров после того, как восстановила аккаунт известного теоретика заговоров и отрицателя насилия с применением оружия Алекса Джонса. Джонс, который ранее был заблокирован на платформе за нарушение правил поведения, был восстановлен после организованного Маском опроса, собравшего около 2 миллионов голосов. Около 70 % голосов было отдано за восстановление Джонса, что побудило Маска заявить: "Народ высказался, и так тому и быть".

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Оригинальный аккаунт Джонса в Twitter* и сайт Infowars были навсегда запрещены в сентябре 2018 года за распространение ложной информации и пропаганду ненависти. С тех пор Джонс столкнулся с юридическими последствиями, в том числе был обязан выплатить почти 1,5 миллиарда долларов за ложное утверждение о том, что родственники жертв стрельбы в школе "Сэнди Хук" были актерами. Среди других печально известных диатриб Джонса - эпизод на шоу Infowars, в котором он утверждал, что администрация под руководством Обамы вводит специальные химикаты в водопровод некоторых городов, чтобы лишить мужчин мужественности и "сделать их геями", чтобы продвигать свою левую повестку дня. Он также обвинил бывшую первую леди и кандидата в президенты Хилари Клинтон в педофилии, которая убивала и ела детей.

Решение Маска восстановить аккаунт Джонса вызвало критику со стороны многих сторон, включая предыдущих рекламодателей, которые покинули X из-за антисемитизма и ненавистного контента. Сам Маск ранее поддерживал "теории заговора" на платформе с момента ее покупки в 2022 году. Этот шаг, вероятно, еще больше ухудшит отношения X* с рекламодателями, которые уже покинули платформу из-за антисемитизма и ненавистного контента.

В ноябре Маск столкнулся с негативной реакцией рекламодателей, в том числе Comcast и Walt Disney, которые приостановили размещение рекламы на X* после того, как Маск опубликовал пост, в котором ложно утверждалось, что евреи разжигают ненависть к белым людям. Позже Маск выразил сожаление по поводу своих высказываний и пообещал сотрудничать с Антидиффамационной лигой, чтобы узнать больше о борьбе с антисемитизмом.

Маск подчеркнул, что решения о контроле за контентом будут приниматься Советом по контролю за контентом, в котором будут представлены различные точки зрения. Пока не понятно, как будет работать этот Совет и какие меры будут приняты для предотвращения распространения ложной информации и языка ненависти на X*. Поскольку платформа продолжает сталкиваться с проблемами, связанными с модерацией контента и свободой слова, еще предстоит выяснить, как эти вопросы будут решаться в ближайшие месяцы.

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* X - ранее Twitter, запрещен в России