Новый сериал вызвал большое количество споров в обществе, и многие люди выступают против его показа, считая, что он пропагандирует преступность и насилие

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В последнее время сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятый российским режиссёром Жорой Крыжовниковым, вызвал большое количество споров в обществе. Многие люди выступают против показа этого сериала, считая, что он пропагандирует преступность и насилие. Однако Никита Михалков, председатель Союза кинематографистов России, выступил в защиту сериала, заявив, что это основано на исторической правде и должно быть показано любой аудитории.

Михалков высоко оценил режиссёрскую работу Крыжовникова и назвал «Слово пацана. Кровь на асфальте» реальным фильмом, который возбуждает эмоции. Он также отметил, что все получили такое же возбуждение после премьеры сериала. По его мнению, никто не высказал никаких возражений при показе фильмов о "всякой гламурной мерзости цветной, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari".

Михалков также критиковал тех, кто выступает против сериала, назвав их «плохими родителями», если их дети после просмотра сериала будут следовать отрицательным персонажам. Он подчеркнул важность показа исторической правды и извлечения из нее уроков.

В своей речи Михалков также отметил, что «Слово пацана. Кровь на асфальте» является сильной драмой, которая рассказывает о реальных событиях прошлого десятилетия в СССР. Он подчеркнул важность того, чтобы любой аудитории была известна эта история, чтобы родители были активными участниками образования своих детей и могли предотвратить отрицательное влияние этого сериала на них.

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В конце своей речи Михалков также призвал всех к объединению сил в борьбе с цензурой контента и поддержке свободы слова и творчества в России.