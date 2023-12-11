В смелом и нетрадиционном протесте эко-активисты из движения Extinction Rebellion окрасили воду Гранд-канала в Венеции в зеленый цвет.

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В ходе акции протеста, которая состоялась 9 декабря, активисты вылили в канал безвредную флуоресцентную краску. Визуальный эффект был создан с помощью безвредного для природы красителя флуоресцеина, сообщает движение Extinction Rebellion. Протестующие также вывесили баннер с надписью "COP28: Пока правительство говорит, мы висим на волоске".

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Всемирный климатический саммит, который является главным событием COP28, проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. Цель конференции - подвести итоги Парижского соглашения и принять новую глобальную цель по адаптации к изменению климата. Однако некоторые активисты утверждают, что прогресс идет медленно и что для решения климатического кризиса необходимы срочные меры.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро раскритиковал акцию протеста, назвав активистов "эко-вандалами" и призвав итальянские власти принять ответные меры. Однако движение Extinction Rebellion утверждает, что их акции необходимы для привлечения внимания к необходимости принятия срочных мер по борьбе с изменением климата.

Протест в Венеции является частью более широкой акции, проходящей в итальянских городах, включая Рим, Милан, Турин и Болонью. Активисты также залили краской небольшие участки рек и каналов в этих городах.

Поскольку изменение климата продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, очевидно, что для решения этого глобального кризиса необходимы срочные меры. Протесты в Италии - это напоминание о том, что люди все больше разочаровываются медленными темпами прогресса на международных климатических конференциях, таких как COP28. Пока неясно, приведут ли эти протесты к значимым изменениям, или же они будут расценены как простое нарушение порядка.

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Исторически сложилось так, что когда люди сталкивались с серьезными проблемами, они использовали нетрадиционные методы протеста, чтобы привлечь внимание к своей цели. В 1960-х годах активисты движения за гражданские права в США использовали ненасильственные методы гражданского неповиновения, такие как сидячие забастовки и марши, чтобы противостоять сегрегации и дискриминации. В 1980-х годах экологические активисты из Greenpeace использовали лоббирование и гражданское неповиновение, чтобы выразить протест против атомной энергетики и других форм деградации окружающей среды. В нынешнюю эпоху климатического кризиса протестующие используют такие инновационные методы, как окрашивание водоемов в зеленый цвет, чтобы привлечь внимание к этой насущной проблеме. Хотя эти методы могут быть эффективными для привлечения внимания СМИ и привлечения внимания к насущным проблемам, они также могут нести в себе риски, такие как юридические последствия или физическое насилие со стороны властей. Нахождение баланса между эффективностью и риском имеет решающее значение для любого протестного движения, стремящегося к значимым изменениям.