Футуристический электрический пикап, впервые представленный четыре года назад, привлек внимание своей уникальной презентацией, не похожей ни на один другой автомобиль в истории.

Коллаж

Илон Маск, генеральный директор компании Tesla, недавно представил первый киберпикап Tesla Cybertruck избранной группе покупателей в ходе зрелищного мероприятия, наполненного захватывающим дух шоу. Футуристический электрический пикап, впервые представленный четыре года назад, привлек внимание своей уникальной презентацией, не похожей ни на один другой автомобиль в истории.

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Маск объяснил во время мероприятия, что Cybertruck прочнее традиционного грузовика и быстрее спортивного автомобиля благодаря уникальной высокопрочной стали, которая не ржавеет и может производиться серийно. Кузовные панели Cybertruck настолько прочны, что их нельзя штамповать или ломать прессами. В результате автомобиль по жесткости на повороты превосходит McLaren MP1.

Маск также продемонстрировал прочность автомобиля, попросив зрителя бросить бейсбольный мяч в лобовое стекло, которое не разбилось, как это было во время предыдущей демонстрации. Маск подчеркнул, что стекла Cybertruck настолько прочны, что пользователям не придется беспокоиться о том, что их разобьют камни или град.

razrisyika.ru

На мероприятии также было показано видео, на котором люди стреляют по кузовным панелям Cybertruck пулями, которые не проникают внутрь и не повреждают автомобиль. Маск объяснил, что эта функция была добавлена потому, что в кино люди часто прячутся за дверями, когда в них стреляют, но в реальной жизни это никогда бы не сработало. Однако он уточнил, что это не просто шоу, а практичный автомобиль для повседневного использования.

Характеристики Cybertruck также впечатляют: подвеска с регулируемой высотой и возможностью самовыравнивания в зависимости от перевозимого груза. Плоская ходовая часть грузовика позволяет ему плавно перемещаться по любой поверхности без каких-либо проблем. Он также оснащен системой рулевого управления с изменяемым углом наклона и лучшим радиусом поворота, чем у Tesla Model S. Кроме того, автомобиль имеет бортовую 48-вольтовую электрическую систему с на 70 % меньшим количеством проводов благодаря беспроводной технологии.

zr.ru

Во время мероприятия Маск заявил, что Cybertruck сможет обогнать Porsche 911 2023 года в дрэг-рейсинге. В видеоролике показано, как кибергрузовик обгоняет Ford F-150 и Rivian, а затем вступает в схватку с Ford F-350 Super Duty. Зрители были ошеломлены тем, что кибергрузовик одержал победу во всех трех заездах.

Маск также сообщил, что стоимость кибергрузовика составит от 60 000 до 100 000 долларов, а запас хода - от 250 до 340 миль в зависимости от модели. Однако эти подробности не были раскрыты во время презентации, так как предыдущие оценки были ниже, а показатели дальности хода - выше.

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Мероприятие было впечатляющим и оставило без ответа множество вопросов, касающихся таких важных аспектов, как цена и запас хода. Тем не менее, это было незабываемое зрелище, которое оставило всех пораженными и впечатленными последней инновацией Tesla.