Steam, популярная игровая платформа, объявила о прекращении поддержки macOS High Sierra и Mojave

xda-developers.com.

Steam, популярная игровая платформа, объявила о прекращении поддержки macOS High Sierra и Mojave, двух старых версий macOS, с 15 февраля 2024 года. После этой даты Steam больше не будет предоставлять техническую поддержку и обновления безопасности для этих версий macOS. Это означает, что пользователи могут столкнуться с рисками безопасности и функциями, которые доступны только на новых версиях macOS. Кроме того, в конце 2023 года Steam перестанет считать игры с 32-битными бинарными файлами macOS совместимыми с Mac, что может повлиять на пользователей, которые играют в 32-битные игры на этих старых версиях macOS. Valve рекомендует пользователям обновиться до более свежей версии macOS, чтобы продолжать пользоваться играми Steam без каких-либо проблем. Apple прекратила поддержку macOS High Sierra в ноябре 2021 года, а Mojave - в сентябре 2021 года, что подчеркивает важность обновления до последней версии macOS для оптимальной производительности и безопасности при использовании Steam.

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Еще одна операционная система, которая потеряет доступ к Steam, — это Windows 7, 8 и 8.1 с 1 января 2024 года. В отличие от macOS High Sierra и Mojave, Steam не будет работать на этих старых и неподдерживаемых версиях Windows, начиная со следующего года.

Решение Steam прекратить поддержку этих операционных систем имеет как положительные, так и отрицательные последствия для пользователей. С одной стороны, это гарантирует, что Steam продолжит предоставлять своим пользователям новейшие возможности, функциональность и обновления безопасности. Однако это также вынуждает пользователей обновлять свои операционные системы или рисковать столкнуться с рисками безопасности и функциональными возможностями, которые доступны только в новых версиях операционных систем. Это может стать серьезной проблемой для некоторых пользователей, у которых может не быть ресурсов или опыта для обновления операционных систем или могут быть привязаны к определенным играм или приложениям, не совместимым с новыми версиями операционных систем.

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Чтобы решить эту проблему, Valve рекомендует пользователям обновить свои операционные системы до последней версии и продолжать пользоваться играми Steam без каких-либо проблем. Это обеспечит им доступ к новейшим возможностям, функциям и обновлениям безопасности, предоставляемым Steam. Кроме того, Valve рекомендует пользователям убедиться, что они располагают необходимыми ресурсами и знаниями для плавного обновления своих операционных систем и не испытывают проблем с совместимостью игр и приложений. Заблаговременное решение этих проблем позволит пользователям продолжать наслаждаться играми Steam без каких-либо проблем, оставаясь в курсе последних возможностей, функций и обновлений безопасности, предоставляемых Steam.