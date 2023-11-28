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Kefir32
Dragon's Dogma 2: долгожданный сиквел от Capcom выйдет 22 марта 2024 года
Dragon's Dogma 2, долгожданное продолжение экшен-ролевой игры от Capcom, наконец-то раскрыла свою официальную дату выхода

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Скриншот Capcom

Dragon's Dogma 2, долгожданное продолжение экшен-ролевой игры от Capcom, наконец-то раскрыла свою официальную дату выхода. Согласно утечке на странице игры в Steam, Dragon's Dogma 2 выйдет по всему миру 22 марта 2024 года. Эта новость стала неожиданностью, поскольку ранее Capcom анонсировала презентацию на 28 ноября, на котором, как ожидалось, будет объявлена дата релиза.

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На странице Steam также указаны системные требования игры для ПК, которые включают RTX 2080 Ti или RX 6800 для поддержки рейтрейсинга . Рекомендуемые характеристики предполагают наличие процессора i7-10700/3600X, 16 ГБ оперативной памяти и графического процессора RTX 2080 или RX 6700.

Dragon's Dogma 2 - это однопользовательская экшен-ролевая игра с повествованием, позволяющая игрокам настраивать внешность, призвание и партию своего персонажа. В игре используются физические технологии, искусственный интеллект и передовая графика, создающие захватывающий фэнтезийный мир. На протяжении всего путешествия игроков будут сопровождать загадочные потусторонние существа, называемые пешками.

Эта новость порадовала фанатов, которые с нетерпением ждали выхода Dragon's Dogma 2. Игра была впервые анонсирована в сентябре 2019 года и с тех пор вызвала большой ажиотаж в игровом сообществе. Благодаря уникальной механике геймплея и потрясающему визуальному оформлению Dragon's Dogma 2 становится одним из самых ожидаемых релизов 2024 года.

Дата выхода Dragon's Dogma 2 пока не подтверждена Capcom, но утечка на странице Steam кажется весьма правдоподобной. Мы можем ожидать, что Capcom официально объявит дату выхода во время своего выступления в ночь на 29 ноября. А до тех пор фанаты могут ждать новых геймплейных роликов и дополнительной информации об игре от режиссера Хидеаки Ицуно и продюсера Йошиаки Хирабаяси.

В заключение 

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Выход Dragon's Dogma 2 22 марта 2024 года - отличная новость для поклонников серии. Благодаря впечатляющим системным требованиям и потрясающему визуальному оформлению Dragon's Dogma 2 обещает стать незабываемым игровым опытом. Нам не терпится узнать, что Capcom приготовила для нас во время презентации 28 ноября!

#компьютерные игры #стим #dragons dogma 2
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