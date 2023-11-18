После недавней публикации Илона Маска в Интернете, поддержавшего антисемитский твит, все больше владельцев и инвесторов компании Tesla высказываются против действий технологического магната

ibtimes.com

После недавней публикации Илона Маска в Интернете, поддержавшего антисемитский твит, все больше владельцев и инвесторов компании Tesla высказываются против действий технологического магната. Семь нынешних и потенциальных владельцев Tesla обратились в редакцию одного журнала, чтобы сообщить, что они либо активно планируют или рассматривают возможность продажи своих автомобилей или акций Tesla, либо что они перестали покупать эту марку после многих лет лояльности Маску и его компании.

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Поддержка Маском антисемитского поста, в котором утверждалось, что "еврейские общины" разжигают "ненависть к белым", вызвала широкую реакцию, включая призывы к бойкоту Tesla и требования отставки Маска. Даже самые преданные сторонники Маска резко отреагировали на его пост: многие заявили, что автомобили сами по себе великолепно спроектированы и невероятно функциональны, но действия Маска отталкивают покупателей Tesla.

Один из владельцев Tesla, Питер, владелец 2022 Model 3 из Вермонта, сообщил, что он рассматривает возможность продажи своего автомобиля из-за действий Маска. "Автомобиль блестяще спроектирован и невероятно функционален", - сказал он. "Однако пока Маск не уйдет из Tesla, я не буду покупать другие их продукты, и, к сожалению, я подумываю о продаже своей почти идеальной в остальном Model 3".

Другой владелец Tesla, Артур Кулак, владеющий акциями Tesla, все еще решает, стоит ли ему продавать свои акции компании. Он дал Маску совет: "Держите язык за зубами".

Разногласия также повлияли на предстоящую поставку долгожданного кибергрузовика Tesla, которая должна состояться в конце этого месяца. Ожидание нарастало, и заказы на Cybertruck уже были сделаны, но по крайней мере один человек отменил свой заказ в ответ на сообщения Маска. "Из-за Илона трудно захотеть купить Tesla. Очень жаль", - написал он в электронном письме.

Инвестор компании Tesla Росс Гербер, владевший весной этого года акциями Tesla на сумму 74 млн. долларов, также высказался против действий Маска, сообщив, что планирует избавиться от своей Model Y в пользу конкурирующего с Tesla автомобиля Rivian.

В связи с этим возникли вопросы о том, как действия Маска отразятся на репутации и прибылях компании Tesla. Некоторые эксперты считают, что поддержка Маском антисемитского поста может повредить имиджу бренда Tesla, особенно среди либеральных и центристских клиентов, которые в прошлом были лояльны к компании.

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Пока неясно, окажут ли действия Маска долгосрочное влияние на бизнес Tesla или компания сможет пережить бурю и выйти из нее сильной. Однако ясно одно: Недавний выпад Маска в Интернете вызвал раст